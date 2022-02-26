وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن 59 عاماً
أعلن الخبر شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".
صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني المصري بالإعلان عن وفاة الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاما مساء السبت.
وأعلن الخبر شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".
مادة اعلانية
الخبر تسبب في صدمة كبيرة للجميع، بعدما جاءت الوفاة بشكل مفاجئ دون خروج أخبار عن معاناتها من أزمة صحية.
جالا فهمي تنتمي إلى عائلة فنية، والده المخرج أشرف فهمي، وعملت في بدايتها مذيعة قبل أن تنطلق مسيرتها الفنية في سن مبكرة.
جالا تزوجت من الموسيقار المصري عمر خيرت وأنجبت منه ابنه الوحيد "عمر". ومن بين الأعمال السينمائية التي قدمتها أفلام "جالاجالا" و"طأطأ وريكا وكاظم بيه" و"قبضة الهلالي".
اقرأ أيضاً
-
رغم تباين حول أوكرانيا.. تنسيق روسيا وإسرائيل مستمر بسورياأدانت إسرائيل الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم الخميس ووصفته بأنه "انتهاك خطير للنظام الدولي"، ولزمت الصمت إلى حد كبير بعد ذلك إزاء تصرفات موسكو سوريا
-
تعطل الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنتعدة مواقع تابعة للحكومة الروسية تعرضت لهجمات سيبرانية العرب والعالم
-
رئيس الشيشان: أرسلنا قوات إلى أوكرانيا للقتال بجانب روسياالرئيس قديروف: قواتنا التي تقاتل في أوكرانيا لم تتكبد أي خسائر حتى الآن.. الرئيس بوتين اتخذ القرار الصائب لمنع أي هجوم على روسيا من أوكرانيا العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية