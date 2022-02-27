.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

القضاء المصري ينصف رشوان توفيق في وجه ابنته.. والفنان يعلق

  • الخط
رشوان توفيق
رشوان توفيق

القضاء المصري ينصف رشوان توفيق في وجه ابنته.. والفنان يعلق

المحكمة قضت برفض الدعوى التي تقدمت بها آية وألزمتها بدفع 894 ألف جنيه

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

حسم القضاء المصري أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته آية، تلك القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، ونال فيها توفيق تضامن وتعاطف الجميع.

حيث قضت محكمة مصرية السبت برفض الدعوى التي تقدمت بها آية رشوان توفيق ضد والدها، وألزمتها بدفع مبلغ 894 ألف جنيه.

وهو ما علق عليه الفنان رشوان توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب مساء السبت، معربا عن ثقته منذ البداية في القضاء المصري.

ووجه الشكر إلى كل من سانده في تلك الأزمة منذ البداية، وبعدها طلب من ابنته الإعلامية هبة رشوان أن تتولى الحديث، في ظل ما يعانيه من مشكلة بالسمع.

حيث أكدت ابنته، أن والدها منذ بداية الأزمة وهو يحاول التواصل مع ابنته، ولكنهم لم يستطيعوا التوصل إليها، ولا ترد على اتصالاتهم الهاتفية، وهو ما جعل شقيقتها تعلق قائلة "احنا من أول الموضوع واحنا بنقول يا آية ارجعي لحضن أبوكي".

مشيرة إلى أن حضن والدها مفتوح لابنته دائما ولن يقف في وجهها، ولكن الأزمة تكمن في الوصول إليها في الوقت الحالي، خاصة وأنها لا تجيب عليهم.

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها مصر ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

وكشفت الإعلامية المصرية أن القضية تعلقت بتوكيل عام للوالد، طلبت الابنة أن يتم إلغاءه بعد وفاة والدتها، ولكن القضاء رفض القضية الخاصة بها بعد الاستماع إلى الشهود.

وطالبها برد مبلغ مالي كانت قد تحصلت عليه بسبب خلل في الإجراءات، ونقلته من والدها إلى ابنها، وهو ما حكم القضاء برده إلى الوالد مرة أخرى.

وأوضحت هبة رشوان توفيق أن والدها الفنان المصري يدعو لابنته في صلواته، ويريد أن تعود مرة أخرى إلى حضنه، وأن ينتهي هذا الأمر بشكل نهائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعتمده 200 دولة.. ما هو نظام سويفت؟ تعتمده 200 دولة.. ما هو نظام سويفت؟
اكتشف المزيد