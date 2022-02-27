شائعة جديدة تنال من عادل إمام.. والعائلة تعبر عن غضبها
عصام إمام: شقيقي يعمل حاليا على مشروع عائلي
من جديد انطلقت شائعة نالت من الفنان المصري عادل إمام، بعدما انتشر خبر حول وفاته وتداولته عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت.
وهو ما أخرج المنتج عصام إمام شقيق الزعيم ليرد عليه، لكنه هذه المرة عبر عن غضبه وغضب العائلة الشديد مما يحدث تجاه عادل إمام.
حيث علق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب قائلا "احنا زهقنا.. ولا أعلم السبب.. في إيه.. ليه الطريقة دي مرة واتنين وعشرة"، مشيرا إلى كونهم في حال كان هناك أمر يتعلق بالزعيم سيقوموا بالإفصاح عنه ولن يتستروا عليه.
وكشف عصام إمام عن كون شقيقه عادل يعمل في الوقت الحالي على مشروع فني سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه" يقوم ببطولته هو ونجله محمد إمام، حيث يتناول الفيلم العلاقة بينهما.
مشيرا إلى أن رامي إمام هو من يتولى إخراج الفيلم، فيما يتولى عصام إمام الإنتاج، وهو ما يجعل الفيلم عائلي بشكل خالص، بسبب مشاركتهم جميعا فيه.
وأوضح عصام إمام أنهم لا يفكرون في التوقيت الخاص بطرح الفيلم للجمهور، وليسوا في عجلة من أمرهم من أجل طرحه بدور العرض في موسم عيد الفطر.
ولكن ما يستطيع قوله في الوقت الحالي هو أن شقيقه بصحة جيدة، ويطمئن الجميع على أحواله، وفي حال كان هناك أمر يتعلق بعادل إمام ستفصح عنه العائلة للجميع.
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