.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منها جلطة حادة بالقلب.. بيان يكشف أسباب وفاة جالا فهمي

  • الخط
جالا فهمي

منها جلطة حادة بالقلب.. بيان يكشف أسباب وفاة جالا فهمي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما شكلت وفاتها صدمة في الوسط الفني أمس السبت، كشف بيان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي سبب وفاة الفنانة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما.

وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن 59 عاماً ثقافة وفن وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن 59 عاماً

وأوضح البيان، اليوم الأحد، أن أسباب وفاة جالا فهمي جاءت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة، بحسب البيان الطبي.

من جانبه، أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تصريح تلفزيوني، مساء السبت، أن خبر وفاة الفنانة الراحلة كان مفاجئا، موضحا أنه "علم بإصابتها بأزمة قلبية اضطرت عائلتها على إثر ذلك لنقلها للمستشفى من أجل إسعافها، الأمر الذي لم ينجح فيه الأطباء ولفظت أنفاسها الأخيرة".

بيان متداول عن سبب وفاة جالا فهمي
بيان متداول عن سبب وفاة جالا فهمي

وتوفيت الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاما مساء السبت. وأعلن الخبر شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".

وشيع كثيرون من نجوم أهل الفن الراحلة إلى مثواها الأخير اليوم الأحد، وذلك بحضور طليقها الموسيقار عمر خيرت، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر
اكتشف المزيد