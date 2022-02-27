منها جلطة حادة بالقلب.. بيان يكشف أسباب وفاة جالا فهمي

بعدما شكلت وفاتها صدمة في الوسط الفني أمس السبت، كشف بيان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي سبب وفاة الفنانة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما.

وأوضح البيان، اليوم الأحد، أن أسباب وفاة جالا فهمي جاءت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة، بحسب البيان الطبي.

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من جانبه، أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تصريح تلفزيوني، مساء السبت، أن خبر وفاة الفنانة الراحلة كان مفاجئا، موضحا أنه "علم بإصابتها بأزمة قلبية اضطرت عائلتها على إثر ذلك لنقلها للمستشفى من أجل إسعافها، الأمر الذي لم ينجح فيه الأطباء ولفظت أنفاسها الأخيرة".

وتوفيت الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاما مساء السبت. وأعلن الخبر شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".

وشيع كثيرون من نجوم أهل الفن الراحلة إلى مثواها الأخير اليوم الأحد، وذلك بحضور طليقها الموسيقار عمر خيرت، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.