فنانة تثير الجدل بشأن وفاة جالا فهمي.. والعائلة ترد

صدمة كبيرة يعيشها الجميع منذ الإعلان عن وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي، التي توفيت مساء السبت إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وتعرضها لأزمة قلبية.

إلا أن ما أثار جدلا واسعا، هو ما أعلنت عنه زميلة الراحلة، الفنانة وفاء سالم، التي دونت عبر حسابها على فيسبوك منشورا تحدثت فيه عن وفاة جالا فهمي مؤكدة أنها جاءت بسبب العزلة والمرض النفسي.

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وبعد الجدل، خرجت وفاء سالم عبر فضائية "MBC مصر" لتفسر ما ذكرته، فأكدت أن زميلتها تعرضت لحرب نفسية، مشددة على أن الجميع يعلم هذا الأمر.

كما بررت ذلك بأن الراحلة اختارت بمحض إرادتها أن تعيش في عزلة بعيدة عن الكون كله، ولم تكن ترغب في مقابلة أحد.

وأوضحت أن الفنانة الراحلة كانت رفضت لأكثر من مرة مقابلتها مع أناس أخرين حاولوا التواصل معها.

شقيق الراحلة يوضح

إلا أن كلام سالم لم يمر مرور الكرام، فقد رد مصطفى فهمي شقيق الراحلة على كل ما قيل مؤكداً أن الوفاة كانت قضاء وقدرة، قائلاً: "لا مفيش أي حاجه.. أمر الله وقضاء وقدر".

وطالب الناس بالدعاء لأخته، نافياً أن تكون شقيقته قد دخلت عزلة، وأكد كل ما في الأمر أنها لم تكن ترغب في التمثيل على الرغم من العروض المتاحة أمامها.

وأوضح شقيقها أنهم كانوا إلى جوارها، وكانت تحب الناس ومقبلة على الحياة، ووصتهم على بعضهم البعض، وأن يتذكروا ذكراها الجميلة.

وكشف مصطفى فهمي عن كون شقيقته توفيت مثل والدهما، حيث تعب بسرعة شديدة، وتوفى بنفس السرعة.

وتوفيت الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاما مساء السبت. وأعلن الخبر شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".

وشيع كثيرون من نجوم أهل الفن الراحلة إلى مثواها الأخير اليوم الأحد، وذلك بحضور طليقها الموسيقار عمر خيرت، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.