فنانة تونسية تكشف: شيرين عبدالوهاب تنمرت على شكلي

كشفت الفنانة التونسية، لمياء جمال، نجمة برنامج "ذا فويس The Voice"، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنمرت على شكلها لعدم اختيارها لها كمدربة خلال مشاركتها في برنامج المواهب، مضيفة "أشعر أنها لا تحبني".

وقالت في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي العراقي، نزار الفارس، أنها اعتقدت في البداية بأن صاحبة "آه ياليل" كانت تمازحها كما كانت تفعل معها وكذلك أعضاء لجنة التحكيم، لكن عندما اختارت الفنان صابر الرباعي، غضبت شيرين، فبدأت تتنمر على شكلها كلما تراها.

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كما أشارت إلى أنها عندما انضمت لفريق الفنان صابر الرباعي فإن الأخير لم يقدم لها أي دعم، ونادمة على اختيار فريقه، لافتة إلى أنه كان قد وعدها بإنتاج أغنية لها، ولكن لم يفِ بوعده، بعكس النجم اللبناني عاصي الحلاني الذي دعمها عقب انتهاء البرنامج وقدمها معه في حفل غنائي، رغم أنها رفضت الانضمام لفريقه، ورفْضها الالتحاق بفريق كاظم الساهر.

وتابعت "كنا نحتفل بعيد ميلاد الفنان كاظم الساهر، كانت تضحك وقالت عليّ ما حلوة، وأنا كنت إنسانة فقيرة في بداية حياتي الفنية، وهذا الموقف ما زلت أتذكره كأنه حدث الآن، ولكني أحبها وأحب أغانيها.. الله يرزقها ويعطيها الصحة والعافية".

يشار إلى أن لمياء جمال شاركت في برنامج ذا فويس، عام 2012، وكانت ضمن فريق المطرب صابر الرباعي، والتي تسبب اختياره لها في هجوم شرس على الفنان التونسي بعد تفضيله التونسية لمياء جمال على اللبناني كريستيان أبو عنّي واتهامه بالتمييز بين المشتركين.