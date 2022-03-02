بعد جراحة دقيقة.. وفاة نجل فنان مصري
الرضيع كان يعاني من مشكلات بالقلب، وأجرى جراحة دقيقة قبل وفاته بساعات
صدمة كبيرة تلقاها الفنان المصري حازم إيهاب بعد وفاة نجله يونس عقب ١٢ يوما على ولادته.
الرضيع كان يعاني من مشكلات بالقلب، وأجرى جراحة دقيقة قبل وفاته بساعات، وهو الأمر الذي أعلنه الفنان المصري عبر حسابه على"فيسبوك".
ونعى الفنان المصري نجله قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يونس ابني في ذمة الله".
تلك الصدمة التي أحزنت الكثيرين في ظل ما تعرض له الرضيع، حيث ولد في الثامن عشر من فبراير الماضي.
واكتشف الأطباء أنه يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ليجري جراحة عاجلة، قبل أن يجري جراحة جديدة مساء الثلاثاء.
وظهر حازم إيهاب وهو يحمل الكفن الخاص برضيعه بعد أداء صلاة الجنازة، متوجها لدفنه.
وبعد إعلانه عن موعد تلقي العزاء، عاد وأعلن إلغاءه ليؤكد أن الأمر يقتصر على المكالمات الهاتفية فقط.
-
أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى إلى القدوم لاصطحابهمبعد أسبوع على بدء العملية العسكرية الروسية، تقول كييف إنها أسرت عشرات العسكريين الروس العرب والعالم
-
قوات روسيا تحاصر كييف من كافة الجهات.. وعمدة خيرسون يطالب بفتح ممر آمنقتال عنيف في خاركيف.. ووزارة الدفاع الأوكرانية تفحص تقارير عن تعرض مطار أوديسا لقصف عنيف.. ومصادر: وقوع اشتباكات في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا العرب والعالم
-
ألمانيا تلجأ إلى الاحتياطي الوطني من النفط في ظل أزمة الطاقةوزارة الاقتصاد: سيتم استخدام أكثر من 2.5 مليون برميل نفط من الاحتياطي طاقة
-
تواصل التحقيق في واقعة اعتداء نجم التنس زفيريف على صديقتهواصلت رابطة لاعبي التنس المحترفين، التحقيق في مزاعم الاعتداء الجسدي من جانب نجم التنس الألماني أليكساندر زفيريف على صديقته السابقة.وقال أندريا ... رياضة