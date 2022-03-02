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بعد جراحة دقيقة.. وفاة نجل فنان مصري

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حازم ايهاب يحمل رضيعه

بعد جراحة دقيقة.. وفاة نجل فنان مصري

الرضيع كان يعاني من مشكلات بالقلب، وأجرى جراحة دقيقة قبل وفاته بساعات

القاهرة - أحمد الريدي

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صدمة كبيرة تلقاها الفنان المصري حازم إيهاب بعد وفاة نجله يونس عقب ١٢ يوما على ولادته.

الرضيع كان يعاني من مشكلات بالقلب، وأجرى جراحة دقيقة قبل وفاته بساعات، وهو الأمر الذي أعلنه الفنان المصري عبر حسابه على"فيسبوك".

ونعى الفنان المصري نجله قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يونس ابني في ذمة الله".

تلك الصدمة التي أحزنت الكثيرين في ظل ما تعرض له الرضيع، حيث ولد في الثامن عشر من فبراير الماضي.

الفنان حازم إيهاب
الفنان حازم إيهاب

واكتشف الأطباء أنه يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ليجري جراحة عاجلة، قبل أن يجري جراحة جديدة مساء الثلاثاء.

وظهر حازم إيهاب وهو يحمل الكفن الخاص برضيعه بعد أداء صلاة الجنازة، متوجها لدفنه.

وبعد إعلانه عن موعد تلقي العزاء، عاد وأعلن إلغاءه ليؤكد أن الأمر يقتصر على المكالمات الهاتفية فقط.

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