بعد جراحة دقيقة.. وفاة نجل فنان مصري

صدمة كبيرة تلقاها الفنان المصري حازم إيهاب بعد وفاة نجله يونس عقب ١٢ يوما على ولادته.

الرضيع كان يعاني من مشكلات بالقلب، وأجرى جراحة دقيقة قبل وفاته بساعات، وهو الأمر الذي أعلنه الفنان المصري عبر حسابه على"فيسبوك".

مادة اعلانية

ونعى الفنان المصري نجله قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يونس ابني في ذمة الله".

تلك الصدمة التي أحزنت الكثيرين في ظل ما تعرض له الرضيع، حيث ولد في الثامن عشر من فبراير الماضي.

واكتشف الأطباء أنه يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ليجري جراحة عاجلة، قبل أن يجري جراحة جديدة مساء الثلاثاء.

وظهر حازم إيهاب وهو يحمل الكفن الخاص برضيعه بعد أداء صلاة الجنازة، متوجها لدفنه.

وبعد إعلانه عن موعد تلقي العزاء، عاد وأعلن إلغاءه ليؤكد أن الأمر يقتصر على المكالمات الهاتفية فقط.