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نور قدري تكشف: لهذا ابتعدت عن الوسط الفني

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نور قدري

نور قدري تكشف: لهذا ابتعدت عن الوسط الفني

القاهرة - ريم الششتاوي

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كشفت الفنانة المصرية، نور قدري، سبب غيابها عن الفن لأكثر من 10 سنوات.

وقالت قدري خلال لقاء مع إحدى القنوات المحلية الأربعاء إنها ابتعدت عن الفن منذ عام 2011 بسبب إنجابها ابنها حمزة.

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غير أنها أضافت أنها بدأت بالعودة إلى الوسط الفني من خلال حضور ورش تمثيل منذ أن كان عمر ابنها عامين، حيث كانت تصطحبه معها إلى الورش والبروفات.

كذلك أوضحت أنها تشارك في مسلسل عودة الأب الضال الذي سيتم عرضه قريباً، إلى جانب الفنان بيومي فؤاد والعديد من نجوم الكوميديا، لافتة إلى أن العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.

نور قدري
نور قدري

يذكر أن نور قدري بدأت حياتها المهنية بالغناء، حيث حصلت على درجة البكالوريوس من معهد الموسيقى العربية، وقدمت العديد من الأغنيات. كما اشتهرت عند مشاركتها بالبرنامج الكوميدي Saturday night live بالعربي مع مجموعة من نجوم الكوميديا. وشاركت أيضاً في العديد من الأفلام المصرية منها "سبع البرومبة" مع الفنان رامز جلال والفنانة جميلة عوض، و"قلب أمه" مع الثنائي الكوميدي هشام ماجد وشيكو.

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