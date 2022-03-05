فنانة مصرية مشهورة جداً تصطدم جمهورها بزي داعشي

تلقى الجمهور مفاجأة صادمة حينما نشر الملصق الخاص بمسلسل "بطلوع الروح" الذي يعرض عبر شاشة "Mbc مصر" ومنصة "شاهد VIP" في شهر رمضان المقبل.

فقد أطل النجوم في الملصق بزي ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وظهرت الفنانة إلهام شاهين مرتدية الزي العسكري للجماعة وإلى جوارها في بطولة المسلسل منة شلبي وأحمد السعدني، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

مادة اعلانية

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أكدت شاهين أن الدور الذي تقدمه غريب وجديد عموما على الشاشة، كاشفة أنها ستكون زعيمة داعشية وقائدة للجيش النسائي الخاص بالجماعة، إلا أنها رفضت أن تفصح عن التفاصيل.

عمل سيلفت الأنظار

وأكدت الفنانة المصرية على أن العمل يقدم موضوعا هاما للغاية، مع مخرجة لها تايخها الطويل بالمهنة، مؤكدة أنه سيكون عملا يلفت الأنظار.

وحول الإشكالية التي يجدها البعض في الأعمال التي تتناول جماعة داعش من كونها لا تتمتع بالعمق الكافي، أكدت إلهام شاهين أن الجميع يعلم أنها لن تقبل بالمشاركة في عمل إلا إن كان يحتوي على عمق درامي كافي، كما أن كاملة ذكري مخرجة لا تقدم سوى المسلسلات العميقة.

كما وعدت الجميع برؤية عمل ينال إعجابهم.

وفيما يخص تحضيرها للشخصية وكيفية تقديم دور زعيمة الجيش النسائي لداعش، أكدت أن موقع "يوتيوب" مليئ بمقاطع الفيديو التي تتناول الجماعة الإرهابية.

إلى ذلك، شددت على كونها لم يخطر ببالها للحظة التفكير في أي ردة فعل سلبية أو هجومية قد تتعرض لها بسبب تقديمها للدور، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.