نجلها يكشف عن تعرضها لوعكة صحية.. وغادة عادل توضح
غادة عادل: أرفض تداول معلومات عني على السوشيال ميديا
نشر نجل الفنانة غادة عادل، عبد الله مجدي الهواري، صورة لوالدته على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وهي داخل أحد المستشفيات، ليكشف عن تعرض والدته لوعكة صحية وكتب "من فضلكم صلوا لأجل شفاء سريع لوالدتي".
وحول منشور نجلها، صرحت الفنانة غادة عادل خلال مداخلة تلفونية لها في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على شاشة MBC مصر: "أولادي اتدمروا نفسياً وطلبوا من جمهوري الدعاء لي والحمد لله أنا مش زعلانة منهم، بالرغم أني برفض تداول معلومات عني على السوشيال ميديا".
وتابعت غادة حول مرضها، "عروقى اتدمرت ومبقتش بتطلع دم وجالي حرقان في المثانة ومهتمتش بس مع المجهود التلوث طلع على الكلى وبعدين الدم".
وأضافت غادة، "أنا خفيت بدعاء الناس وطلبت من الدكتور أطلع من المستشفى وسمح لي أروح رغم أنه كان رافض في البداية ووعدته أني هاجي أعمل تحليل".
ويذكر أن الفنانة غادة عادل تشارك في الدراما الرمضانية لهذا العام من خلال مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا ومي كساب وشيماء سيف مع مجموعة من الفنانين من إخراج شريف عرفة.
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