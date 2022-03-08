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بدون "فوتوشوب".. صورة صادمة لنجمة البوب مادونا

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صورة مادونا مع ابنها

بدون "فوتوشوب".. صورة صادمة لنجمة البوب مادونا

دبي - العربية.نت

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في صورة صادمة وخالية من "الفوتوشوب"، صدمت النجمة العالمية مادونا 63 عاماً، جمهورها عندما ظهرت مع ابنها روكو ريتشي، في لندن منذ أيام قليلة.

وشوهد الثنائي يغادران "بار هاريز" في حي مايفير العصري في العاصمة البريطانية في وقت متأخر من يوم السبت، وأطلت الفنانة الشهيرة وهي ترتدي ملابس سوداء مع نظارة شمسية كبيرة الحجم بنفس اللون بمعطف أسود طويل بالإضافة إلى حزام أحمر حول خصرها، بحسب ما تداولته مواقع وصحف أميركية.

مادونا
مادونا

جاءت هذه الصور بعد أن نشرت أيقونة البوب قبل أسابيع صورا لها بدت فيها صغيرة السن وبملامح مختلفة تماما، ما أطلق ضدها حملة انتقادات ضدها بسبب إفراطها في استخدام برامج تعديل الصور "الفوتوشوب".

فيما رأى آخرون أنها لا تزال محافظة على شبابها، كما يعرف عنها اعتناؤها بنفسها وبرشاقتها.

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