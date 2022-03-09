شاهد.. رد غير متوقع من محمد رمضان على انتقاد حسين فهمي

انضم الفنان المصري حسين فهمي إلى قائمة مهاجمي محمد رمضان، وذلك على هامش ندوة أقيمت له بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بصعيد مصر.

فقد كرم مهرجان الأقصر حسين فهمي بدورته هذا العام وأقيمت ندوة خاصة من أجل الاحتفاء به، والتي تحدث فيها عن العديد من الأمور الفنية وما يجري على الساحة في الوقت الحالي.

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إلا أن حديثه تطرق لمناقشة تصرفات البعض، فذكر ما يدل على أنه هجوم على محمد رمضان دون أن يذكر اسمه صراحة، وذلك حينما قال إن هناك فنانا في الوقت الحالي يستعرض ويظهر داخل طائرة خاصة.

وقال "في ناس دلوقتى بتشوفيهم قاعدين في الطيارة الخاصة فاردين رجليهم كده"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك.

إلا أن المفاجئ كان تعاطي رمضان نفسه مع كلمات حسين فهمي، وهو الذي يدخل دائما في صراع مع من يقوموا بالهجوم عليه، إلا أنه غير طريقته هذه المرة.

وبعد أن نشر رمضان المقطع الخاص بفهمي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، تبعه بمقطع يظهر فيه رمضان وهو يترجل من الطائرة الخاصة على أنغام أغنية "يا واد يا تقيل" التي قدمت بالأساس من أجل حسين فهمي.

وعلق رمضان على الفيديو برسالة إلى فهمي قال فيها "تقصدني متقصدنيش أنا بحبك"، وتابع ظهوره في المقطع وهو يرقص بصحبة المضيفات ويمرح داخل الطائرة الخاصة.