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ممثل مصري يعلن: أنا مريض اكتئاب وبقعد في غرفتي بالظلام

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كريم مغاوري - صورة من حسابه في انستغرام

ممثل مصري يعلن: أنا مريض اكتئاب وبقعد في غرفتي بالظلام

دبي - العربية.نت

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أعلن الفنان المصري الشاب كريم مغاوري، إصابته بالاكتئاب مؤكدا أنه يخضع للعلاج في الوقت الحالي، وموجهاً شكره لجمهوره وأصدقائه، الذين ساندوه خلال فترة مرضه.

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كما قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، "شكرا لكل الصحفيين للي حبوا يطمنوا عليا ويعرفوا حالتي أنا عادي مريض اكتئاب وبتعالج.. شعري مش منكوش وبنزل وبضحك وبهزر وبخرج وبقعد في غرفتي كتير في الظلام وبحزن وبعيط وببعد عن الناس وبحاول أقاوم أي ضغط نفسي".

منشور كريم مغاوري على فيس بوك
منشور كريم مغاوري على فيس بوك

كذلك، أضاف "هو مريض الاكتئاب كده كل حاجة وعكسها عادي، بس منهم لله إللي بيزودوه علينا..".

يذكر أن كريم مغاوري هو نجل الفنان سامي مغاوري وسبق وشارك في الدراما التليفزيونية بأعمال منها مسلسل "الجماعة 2" الذي عرض عام 2017، ومسلسل "ستات قادرة"، وغيرها من الأعمال الفنية.

كما أن أحدث ظهور للفنان الشاب، هو فيلم معالي ماما الذي يعرض في السينما، ويضم العديد من النجوم أبرزهم بشرى، وحسام داغر.

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