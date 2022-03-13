إطلالة شيرين بالكويت تثير ضجة.. وانتقادات حادة لملابسها

بعدما فاجأت جمهورها بظهورها حليقة الرأس في ديسمبر الماضي، عادت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لتثير ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي مجدداً، بعد ظهورها بإطلالة وصفت بأنها "صادمة" في مهرجان فبراير الكويت، الجمعة، وبكائها على المسرح.

فقد أطلت صاحبة "آه ياليل" بملابس كاجوال، عبارة عن بنطال وسويت شيرت باللون الأسود وحذاء رياضي أبيض، ما عرضها لانتقادات لاذعة من قبل كثير من جمهورها ومواقع التواصل، مشيرين إلى أن إطلالتها لا تتناسب مع مهرجان فني بحجم "هلا فبراير" ولا بمكانتها كفنانة وأنها تصلح فقط لـ"بروفة"، خصوصا أنه عرف عن شيرين في السابق أناقتها وأنوثتها.

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كما اعتبر البعض أنها باتت لا تحترم جمهورها بظهورها بشكل "غير مناسب" في حفل فني ضخم، مؤكدين أنها تحتاج من يساعدها لتعود إلى جمهورها بشكل لائق خصوصا بعد غيابها الطويل نتيجة زواجها وانفصالها عن طليقها حسام حبيب.

في المقابل، تعاطف كثيرون مع شيرين وعبروا عن دعمهم لها، واعتبروا أن مظهرها وملابسها حرية شخصية، ولا يحق لأحد انتقادها خصوصا في ظل الظروف التي تعاني منها، وطالبوا الجميع بالوقوف معها.

كذلك، ذرفت شيرين دموعها أمام الجماهير بعد تقديمها لإحدى الأغاني، كما وجهت رسالة للجمهور أعربت فيها عن اشتياقها لهم، ما وصفه البعض بأنه تعبير عن الحالة النفسية السيئة التي تعيشها النجمة الشهيرة، فيما طالبها كثيرون بالامتناع عن الظهور حتى تتعافى تماماً، مشيرين إلى أن ظهورها بهذا الشكل يعيدها إلى الوراء.

بدورها، عبرت النجمة المصرية، عن سعادتها بحفلها الغنائي في الكويت، وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: "شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال".

طلاق.. وعودة..ثم نفي!

يذكر أن قصة شيرين وطليقها مثار جدل واسع في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن خرجت أنباء تتحدث عن عودة الثنائي، فقد فجر منظّم الحفلات يوسف دندش، مفاجأة معلناً عودة الفنانة المصرية إلى طليقها، وقال في تصريح صحافي في 9 فبراير الماضي إن صاحبة "آه ياليل" عادت إلى طليقها، مضيفاً أنه فوجئ بأن حسام هو الذي يرد على هاتفها.

لكن شيرين خرجت عن صمتها بعد ساعات قليلة وأعلنت عبر بيان تؤكد فيه أن كافة الأخبار التي يتم تداولها عن حياتها الشخصية غير حقيقية، وأنها وحدها من يملك الإعلان عن أية تفاصيل تخص حياتها الزوجية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية كانت انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات. وقالت حينها عن شروط العودة إلى حسام: "تتطلب معجزة"، نافية ما نُشر على لسان والد حبيب عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.

حليقة الرأس في حفل بأبوظبي

كذلك، يذكر أن شيرين أثارت ضجة بعدما ظهرت حليقة الرأس في حفل أحيته في أبوظبي بعد أيام قليلة من إعلان انفصالها، وقالت لجمهورها: "هتقبلوني بالشكل ده؟ أنا كده فُقْت"، مضيفة : "خلاص بقيت سينغل (عازبة)".

فيما تفاعل الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللوك الجديد الذي ظهرت فيه النجمة المصرية، ودعموها بقوة في أزمتها.

وبررت الفنانة تصرفها حينذاك بأنها كانت تعاقب نفسها، لأنها أخطأت بحق نفسها كثيراً. كما أشارت إلى أنها بحاجة لأن يحتويها الجمهور لا أن ينتقدها، خاصة أنها تعمل في ظل ما تعانيه من ظروف.