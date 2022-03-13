حورية فرغلي تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر"

أثارت الفنانة المصرية حورية فرغلي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحها حول منزلها المسكون الذي تعيش فيه كائنات من العالم الآخر وتشعر بهم حولها طوال الوقت.

وقالت الفنانة المصرية في لقاء تلفزيوني أمس: "يعيش معي في المنزل فتى وفتاة صغيرة، أراهم بشكل دائم ويقومون بتسليتي دائما، إنهم لطيفون جداً ولا يقومون بإيذائي".

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كما وصفت الفنانة الكائنات التي تعيش معها في منزلها كما تراهم قائلة "بشوف البنت قاعدة على سفرة المنزل وشعرها زي شعري والولد بيكون لابس شورت وفانلة وهما تقريباً في نفس السن"، مضيفة "هما شبهنا عرب، ومش مؤذيين خالص" مؤكدة أنها لا تخشاهم.

أصوات غريبة.. وسحر!

وتابعت الفنانة تصريحاتها حول العالم الآخر أنها "تسمع في بعض الأحيان أصواتا غريبة في المنزل وكأنه شخص يتنفس بصوت عالٍ، ورغم تأقلمها مع الوضع إلا أنها تعلم أن هذا السحر يقف عائقاً أمام كل شيء في حياتها".

وتحدثت حورية فرغلي عن إيمانها بالسحر وتعرضها له بعد مسلسل "ساحرة الجنوب" الذي قامت ببطولته، حيث قالت إنها كانت تشعر بالتعب طوال الوقت وعانت من نقص الوزن وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم.

علاج نفسي.. وإثارة جدل

في المقابل، اعتبر كثيرون أن الفنانة المصرية بحاجة إلى علاج نفسي خصوصاً بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها ومعاناتها من الاكتئاب، فيما هاجم آخرون حورية مؤكدين أنها باتت تبحث عن الشهرة وإثارة الجدل في تصريحاتها، فيما عبر آخرون عن تعاطفهم معها وتفهمهم لما تمر به.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي عادت للتمثيل بمسلسل "أيام" الذي عرض على "أم بي سي مصر"، وذلك بعد تعرضها لحادث أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، حيث سقطت من أعلى الحصان، وهو ما تسبب بمشاكل كبيرة في وجهها، خاصة أنفها. وقد خضعت خلال السنوات الماضية للعديد من العمليات الجراحية التجميلية في أميركا.