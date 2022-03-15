"معرض-ها".. يجمع 16 فنانة تشكيلية لدعم المصريات بشهر المرأة 

احتفالاً بشهر المرأة في مصر واليوم العالمي لها افتتحت مؤسسة "أرت دي إيجيبت" المعرض النسائي الثاني لها بالقاهرة، بمشاركة 16 فنانة مصرية تشكيلية لإبراز دور المرأة المصرية على المستوى الفني والإبداعي مع إلقاء الضوء على قدرتها على التعبير عن نفسها وإثبات ريادتها وسط التحديات المختلفة التي تواجهها.

حيث افتتحت مؤسسة "آرت دي إيجيبت" المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، المعرض النسائي الثاني لها بالقاهرة بحضور السفير البلجيكي "فرانسوا كورنيه ديلزيوسو"، للاحتفاء بالفنانات المصريات المعاصرات والتأكيد على دورهن البارز ودعم دور المرأة المصرية وإسهاماتها على مختلف المستويات، ويستمر المعرض الحالي حتى 30 من مارس الجاري.

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وصرحت نادين عبد الغفار، رئيس مؤسسة أرت دي إيجيبت لـ"العربية.نت" إن هذا المعرض بمثابة فرصة للفنانات المصريات لعرض أحدث أعمالهن وأفكارهن الإبداعية والتأكيد على أن قوة وإبداع الفنانات المصريات سيساعدهن دائمًا على الكفاح من أجل حرية التعبير، ونحن نعمل من خلال إيماننا بأن الفن يمكن أن يكون أداة لإحداث التغيير المجتمعي وقد أثبتت قوة الإبداع مدى أهميتها وتأثيرها على مر العصور المختلفة.

ويشارك في المعرض عدد من الفنانات هم علياء الجريدي، الشيماء درويش، بريت بطرس غالي، إيمان حسين، فاطمة أبو دوما، هنا عفيفي، لينا أسامة، مروة عادل، مونيل جانو، نيللي الشرقاوي، نيفين حمزة، نهى ناجي، نورا بركة، ريم أسامة، روان. الديب، ووئام المصري".















ومن جانبها قالت الفنانة نيفين حمزة لـ"العربية.نت" إن المعرض يتناول العلاقات المتشابكة بين كل من الذات والطبيعة والكون، والمبدع ومصدر الحياة، وتقدم الأعمال صور مختلفة للتواصل مع النفس في أنقى حالاتها من الوجود".

إلى ذلك، أكدت الفنانة وئام المصري سعادتها بالمشاركة مع نخبة كبيرة من الفنانات المصريات المتميزات "سعادتي أكبر بمشاركتي في معرض نسوي يلقي الضوء على جوانب إبداعية في حياه المرأة المصرية".

أحلام غير عادية

وقالت الفنانة نورا بركة إنها تقدم جزءا من مجموعة لوحات "بعنوان أحلام غير عادية" من خلال مشاركتي في "معرض - ها" أقدم جزءا ، لم أكن أعتقد أنني أحمل كل هذا المخزون من الصور والحكايات التي ظهرت فجأة وطالبت بالخروج وكأنني فقط ممر آمن لوجودها".

كما أشارت الفنانة لينا أسامة عن سعادتها أيضا بالمشاركة في المعرض وقالت "الفنانات المشاركات من أقوى من على ساحة الفن التشكيلي المصري والتنوع والحوار بين الأساليب المختلفة يقدم المعرض مجموعة اللوحات التي أشارك بها في المعرض والتي تعبر عن المرأة والنظرة التاريخية لها كمحور الأسطورة".