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وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد إثر أزمة قلبية

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الراحلة شمعة محمد

وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد إثر أزمة قلبية

توفيت الفنانة العمانية شمعة عن عمر يناهز 64 عاماً في السعودية حيث تواجدت فيها لتصوير أحد أعمالها الدرامية

العربية.نت

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غيب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، الفنانة العمانية شمعة محمد إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 64 عاماً، عقب مسيرة فنية طويلة تجاوزت أربعة عقود، قدمت خلالها مجموعة من الأعمال التي كانت سبباً في تكريمها داخل السلطنة وخارجها.

وتوفيت الفنانة العمانية شمعة في السعودية حيث تواجدت فيها لتصوير أحد أعمالها الدرامية، وفق ما أكدته حسابات إخبارية محلية وخليجية.

ونعى فنانون وإعلاميون ونشطاء من سلطنة عمان ودول الخليج، الفنانة الراحلة التي برزت في العديد من الأعمال الدرامية الخليجية إلى جانب أعمالها ومشاركاتها في المسرح.

ولدت في الكويت

الفنانة شمعة محمد عمانية ولدت في الكويت عام 1958، حيث كان والدها يعمل في قطاع النفط، وتلقت تعليمها ما بين الكويت والبحرين.

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كانت مرحلة الدراسة في الكويت بداية اكتشاف الفنانة شمعة لموهبة التمثيل، حيث شاركت في تلك المرحلة في أعمال مسرحية داخل مدرستها.

وانتقلت الفنانة إلى سلطنة عمان في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وعملت في القطاع الحكومي، وتحديداً في وزارة التربية والتعليم التي انطلقت منها مجدداً إلى عالم التمثيل بتقديم عمل للوزارة عن محو الأمية، ليكون ذلك العمل بداية جديدة للفنانة الراحلة في عالم الفن.

وبدأت شمعة مسيرتها الفنية منذ نهاية السبعينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية في السلطنة.

ومن أعمالها في التلفزيون مسلسل (قراءة في دفتر منسي، غصات الحنين، طاش ما طاش، الفرية، العاصوف، وغيرها من الأعمال).

وفي المسرح كان للفنانة شمعة عدة مشاركات مسرحية، منها مسرحية "الخوف"، ومسرحية "العوامة"، ومسرحية "المهر".

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