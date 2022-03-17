محمد رمضان يفجر مفاجأة: لا أملك طائرة خاصة

رغم إثارته المتواصلة للجدل بظهوره المتكرر في طائرات خاصة، فجر الفنان المصري محمد رمضان مفاجأة، معلناً أنه لا يملك طائرة خاصة، مشيرا إلى أن المتعهدين لحفلاته يوفرونها له، مؤكداً أنه لا يقودها أيضاً.

كما قال في منشور عبر حساب الإعلامي ربيع هنيدي في "إنستغرام"، أنه لا يقود الطائرات.

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ويعرف "نمبر ون" أنه لا يتوقف عن إثارة الجدل، عبر التباهي بما يملك من طائرات وسيارات وأموال، كما ينشر بشكل متواصل صورا من داخل طائرة خاصة، وقد تكون حادثة الطيار أشرف أبو اليسر نقطة تحول في حياة الفنان المصري حيث ظهر الأخير وهو يقود الطائرة بجانب الطيار الراحل.

جاء ذلك، فيما عادت قضية النمبر ون والطيار الراحل أشرف أبو اليسر للواجهة مرة أخرى بعدما أصدرت محكمة النقض المصرية أمس الأربعاء حكما نهائيا بشأنها.

فقد قضت محكمة النقض برفض طعن الفنان محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار أشرف أبو اليسر.

وأصبح رمضان ملزما بدفع التعويض، بعد أن بات الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، وفي ظل وصوله إلى آخر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض.

ويسدل حكم النقض المصرية الستار على الأزمة التي استمرت طويلا وتوفي خلالها الطيار أبو اليسر إثر أزمة صحية تعرض لها.

وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر 2019 حينما نشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود طائرة وبجواره الطيار أبو اليسر، مما أثار جدلا كبيرا وتم تقديم بلاغات ضد رمضان والطيار لاتهام الأخير بمخالفة نصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.

سحب رخصة الطيار.. ووفاته

ووقعت هيئة الطيران المدني المصرية عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

بعد ذلك ساءت الحالة الصحية للطيار أبو اليسر ودخل المستشفى وظل داخله حتى توفي في 24 أبريل الماضي، مما جدد حالة الغضب ضد رمضان وقتها.

وفي أول يونيو الماضي أثار رمضان حالة جديدة من الجدل بعدما أعلن عبر صفحته في فيسبوك وبشكل غامض أنه تم الحجز على أمواله بالبنوك، ليتضح بعد ذلك أن ما تم الحجز عليه مبلغ 6 ملايين جنيه، هي قيمة التعويض المحكوم به للطيار الراحل أبو اليسر.