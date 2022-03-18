كاظم الساهر يعلن وفاة أم أولاده.. ويؤجل حفلاته الفنية

في خبر حزين، أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، مساء اليوم الجمعة، وفاة أم أولاده، وكتب عبر صفحته على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".

كما كشف في تغريدة أخرى عن تأجيل حفلاته في الولايات المتحدة وكندا لموعد آخر، وذلك بسبب ظروف الوفاة.

إنّا لله وإنّا اليه راجعون

السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله

الفاتحة pic.twitter.com/4UiU5r0J8Y — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022

مادة اعلانية

وانهالت التعازي على حساب الساهر، وعبر متابعوه عبر مواقع التواصل عن حزنهم ومواساتهم للنجم العراقي ولأسرته وأبنائه.

كما أشار بعض جمهور القيصر إلى أن الراحلة كانت تعاني من أزمة صحية طارئة في الفترة الأخيرة دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، واستمرت في الأيام الماضية في العناية حتى تم الإعلان عن وفاتها، دون الكشف عن طبيعة مرضها.

عاجل



بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ.

شكراً لتفهمكم — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022

يذكر أن الفنان كاظم الساهر تزوج من ابنة عمه "عروبة" حين كان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

وحياة كاظم الساهر العائلية بعيدة عن الأضواء، ويعرف تجنبه الدائم الكشف عنها، ونادرا ما يظهر برفقة أسرته.