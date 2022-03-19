تصرف مفاجئ من محمد رمضان.. محامي الطيار الراحل يكشف

في تطور جديد بأزمة الفنان المصري محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبواليسر، كشف مجدي حلمي محامي ورثة الأخير، أنه لم يحدث أي اتصال أو تجاوب من قبل الممثل الشهير بعد إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه في قضية الطيار الراحل.

وقال في تصريحات تلفزيونية: سنأخذ صورة من حكم المحكمة بإلزام محمد رمضان دفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر وسنبدأ في التنفيذ.

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كما أوضح أنه في حال امتناع صاحب "النمبر ون" عن تنفيذ الحكم سيتم التنفيذ بالقوة الجبرية سواء بإرادته أو بغير إرادته، وسيتعرض لعقوبة قانون متعلقة بغرامات التأخير.

حكم نهائي.. وإلزامي

جاءت هذه التطورات، بعدما حكمت محكمة النقض الأربعاء، برفض الطعن المقدم من الدكتور أحمد الجندي المحامي وكيلًا عن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت إلى وقفه عن العمل عام 2019.

وأصبح الفنان ملزما بدفع التعويض، بعد أن بات الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، وفي ظل وصوله إلى آخر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض.

وكان الطيار الراحل أشرف أبو اليسر تقدم بدعوى يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، وطالب بتعويض مالي، وذلك على خلفية إيقافه بسبب مقطع فيديو نشره محمد رمضان في أكتوبر 2019، ظهر فيه جالسًا في غرفة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية، وبدا وكأنه يقودها، في مخالفة لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده، ما دفع وزارة الطيران المدني لاتخاذ عدة إجراءات عقابية ضد الطيار وسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

بعد ذلك ساءت الحالة الصحية للطيار ودخل المستشفى وظل داخله حتى توفي في 24 أبريل الماضي، مما جدد حالة الغضب ضد رمضان وقتها.