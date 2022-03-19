مفاجأة عن والدي مديرة التصوير بفيلم بالدوين.. ما علاقة كييف؟

عاد اسم المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، التي قتلت برصاص عرضي أثناء تصوير فيلم "راست" الأميركي، إلى الواجهة مجدداً. لكن هذه المرة عن طريق تسليط الضوء على والديها.

فقد تردد أن والديها لا يزالان عالقين في العاصمة كييف مع استمرار روسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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تعمل ممرضة

وقال زوجها ماثيو هاتشينز، بحسب ما نقل عنه موقع "تي ام زد" المعني بأخبار المشاهير، الجمعة، إن والدتها لا تزال تعمل ممرضة في نفس المستشفى الذي عملت به في كييف منذ 10 أعوام.

فيما كشف "تي ام زد" أن والدها لا يزال يقيم أيضاً في كييف.

ووفق متحدث باسم عائلة هاتشينز، فإن شقيقة المصورة السينمائية وابنتها البالغة 3 أعوام تمكنتا من الوصول إلى الحدود الرومانية.

يذكر أن مديرة التصوير في "راست" هالينا هاتشينز المولودة في أوكرانيا كانت لقيت حتفها إثر إطلاق الممثل الأميركي أليك بالدوين النار من مسدس كان من المفترض أن يتم تحميله بطلقات فارغة.

غير أن السلاح كان يحتوي على طلقات حية في موقع تصوير فيلم "راست" يوم 21 أكتوبر الفائت.