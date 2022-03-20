وفاة زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع السرطان

غيب الموت الفنان المصري، زكي فطين عبد الوهاب، صباح الأحد، عن عمر يناهز الـ61 من عمره، وذلك بعد صراع استمر لسنوات مع مرض السرطان.

على أن يتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أكدت نقابة الممثلين المصرية.

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الراحل كان يعاني من سرطان الرئة الذي اكتشفه قبل 3 سنوات، قبل أن يحصل على علاج إشعاعي، إلا أنه اكتشف بعدها إصابته بورم في المخ.

وظل يعاني من آلام طويلة بعد أن عاد السرطان ونشط مرة أخرى، ليدخل في الأيام الأخيرة في حالة صعبة، وهو ما دفع المخرج خالد الحجر لمطالبة الجميع بالدعاء له.

زكي فطين عبدالوهاب، نجل المخرج الراحل فطين عبدالوهاب ووالدته ليلى مراد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، لتنطلق رحلته كمساعد مع علي بدرخان في فيلم "أهل القمة" وعمل بعدها كمساعد مع يوسف شاهين.

وقدم خلال مسيرته كممثل ما يقرب من 50 عملا فنيا كان أبرزها مشاركته في مسلسل "أهل كايرو" و"بين السما والأرض" و"النهاية" و"رحيم".

فيما كانت آخر مشاركة له بفيلم "العنكبوت" بصحبة أحمد السقا ولم يعرض الفيلم بعد، وظل طيلة الفترة الماضية لا يستطيع إجراء جراحة لإزالة الورم بسبب انتشاره في الجسد.

وهو ما دفعه للتعليق على الأمر بأن السرطان صار صديقا له، خاصة أنه أصابه في البداية بالرئة وبعدها عاد ليتواجد بالمخ، قبل أن يكون سببا في وفاته بالنهاية.