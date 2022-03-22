استقالة جديدة.. بشرى تنهي رحلتها مع مهرجان الجونة السينمائي

أعلنت الفنانة المصرية بشرى استقالتها من مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن كانت واحدة من مؤسسيه، لتلحق بزميلها المخرج أمير رمسيس الذي استقال قبل أشهر في ختام الدورة الخامسة.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلنت بشرى الأمر، مشيرة إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية والكونية، كان عليها أن تواكب هذا التغيير.

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وتعيد النظر في رحلتها لتبحث عن أمر جديد وتحدي مختلف، لذلك قررت أن تنهي رحلتها مع مهرجان الجونة السينمائي بعد 7 سنوات من العمل.

وبانتهاء فترة انتدابها اكتفت بمشاركتها في تأسيس وتكوين فريق العمل، والإسهام في الإدارة وتنظيم هذا الحدث السينمائي السياحي الضخم، الذي كلل بنجاح كبير، وكان نافذة لصناع السينما.

وأنها بصدد التحضير لتجربة جديدة والمشاركة بخبراتها في مشاريع أخرى، على أن تكتفي بدورها المعنوي فقط في مهرجان الجونة كمؤسس مشارك، دون أن يكون لها منصب تنفيذي.

وأوضحت بشرى أنها خرجت من التجربة بكم هائل من الخبرات، وهو أمر لا يستهان به، وربما يكون الأمر ملهما لها كي تقدم كتابا عن تجربتها والرحلة التي تحتوي على الكثير من القصص الملهمة والمشوقة.

وودعت بشرى زملائها في مهرجان الجونة وهي تتمنى لهم التوفيق، واختتمت جملتها قائلة "أترككم وكلي حماس لمنصبي الجديد في مجال الإنتاج الفني".

ويبقى الجميع في انتظار إعلان إدارة المهرجان الذي تنعقد دورته السادسة في أكتوبر المقبل، عن الأسماء التي ستحل محل الراحلين، خاصة في منصب المدير الفني الذي تركه أمير رمسيس، ومن يخلف بشرى في أدوارها.