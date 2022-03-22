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والدة شيرين: طول عمرها مشرّفاني.. والفنانة: دنيتي!

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الفنانة ووالدتها
الفنانة ووالدتها

والدة شيرين: طول عمرها مشرّفاني.. والفنانة: دنيتي!

الفنانة نشرت مقطع فيديو لها مع والدتها من زفاف شقيقتها عام 2019

دبي - العربية.نت

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نشرت الفنانة المصرية شيرين، احتفالا بعيد الأم الذي يصادف الـ21 من آذار/مارس من كل عام، مقطعا مصورا قديما لوالدتها عبر حسابها في إنستغرام، مساء أمس الإثنين.

وظهرت والدة الفنانة تتحدث عنها في حفلة زفاف شقيقتها الصغرى، في فيديو يعود لعام 2019، قائلة أمام الحضور: "شيرين دي طول عمرها رافعة راسي، ربنا يخليها ليا"، في إشارة منها إلى اعتزازها بابنتها.

كما علّقت شيرين على كلام أمها، قائلة على أنغام أغنية "هي الدنيا": "كل سنة وأنتِ دنيتي، وحياتي يا أمي، ست الحبايب أحن وأطيب أم، ربنا يحفظ كل الأمهات، ويبارك فيهم".

عودة للنشاط بعد غياب وأزمات

يشار إلى أن الفنانة المصرية عادت إلى نشاطاتها بعد فترة عصيبة مرت فيها بسبب أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب وما تبعها من إشاعات.

فقد أحيت الفنانة مؤخراً حفلات زفاف بعد غياب 5 سنوات، وشاركت بمهرجان "هلا فبرابر" في الكويت.

أما فنياً، فطرحت أغنية "وبحلفلك" عبر قناتها في "يوتيوب" في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، ولاقت رواجاً كبيراً.

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