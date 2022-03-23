انسحبت من مقابلة على الهواء.. اسم فنان يحرج ندين نسيب نجيم

مع تأكيد غيابها عن الموسم الرمضاني القادم لأول مرة منذ سنوات طويلة، انسحبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم من إحدى المقابلات التلفزيونية، تفادياً للإجابة عن سؤال طرح عليها.

فقد فضّلت نجيم مغادرة المقابلة بطريقة لطيفة بعد أن غمرت إعلامية سألتها عن اسم فنان ستتابع أعماله في الشهر الكريم.

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فما كان من بطلة 2020 إلا أن تدخل في نوبة ضحك، ثم ترد بأنها ستخبرها على "فنجان قهوة"، باللهجة اللبنانية، في إشارة منها إلى أنها لا ترغب بالإعلان عن الاسم على الملأ وأمام الجميع، بل تفضّل الخصوصية في ذلك.

"أفضل ممثلة عربية"

جاء ذلك أثناء فعاليات مهرجان الموريكس دور انترناشيونال، والتي حصدت فيه نجيم جائزة "أفضل ممثلة عربية لعام 2021" عن مسلسلها الأخير صالون زهرة.

ومن المقرر أن تغيب نادين نجيم عن موسم دراما رمضان للعام الجاري 2022 بعد أن أعلنت رغبتها في الحصول على فترة من الراحة للتفرغ لمشروعها التجاري الخاص بمستحضرات التجميل والذي أطلقته مؤخراً، لتبدأ بعدها الاستعداد للموسم الثاني من مسلسل صالون زهرة بعد انتهاء شهر رمضان.