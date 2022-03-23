لأول مرة صور تجمع طليق أصالة بزوجها الجديد.. ما القصة؟

ظهرت لأول مرة، صور تجمع طليق الفنانة السورية أصالة نصري الأول أيمن الذهبي، مع زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك في عقد قرآن ابنتها.

ونشرت ابنة النجمة السورية، شام الذهبي، مساء الإثنين، صور من عقد قرآنها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال عبر حسابها الشخصي في إنستغرام، في حفل عائلي بسيط في القاهرة.

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كما ظهر في الحفل أيمن الذهبي، والد شام، برفقة الشاعر فائق حسن زوج الفنانة، في أول لقاء لهما بعد زواج أصالة منه، فيما كشفت الصورة عن علاقة ودية تجمع الثلاثي.



من عقد قران ابنة أصالة نصري

وتداولت مواقع التواصل الصور بشكل كبير، فيما عبر ناشطون عن اعجابهم بالعلاقة التي تربط أصالة وزوجها بطليقها السابق، فيما رأى آخرون أن الموقف غير مألوف في مجتمعاتنا.

يذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وأصالة كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه توأما هما آدم وعلي، لينفصلا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاما.