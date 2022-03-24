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جلطة في المخ تجبر فناناً مصرياً على الانسحاب من دراما رمضان

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الفنان عثمان محمد علي ونجلته سلوى
خاص

جلطة في المخ تجبر فناناً مصرياً على الانسحاب من دراما رمضان

"العربية.نت" تواصلت مع الفنانة سلوى عثمان ابنة الفنان المصري، التي أكدت أن والدها ذهب إلى المستشفى سريعا بعدما شعر بآلام وأعراض الجلطة

القاهرة- أحمد الريدي

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أزمة صحية طارئة تعرض لها الفنان المصري عثمان محمد علي، بعد أن أصيب بجلطة في المخ خلال تصوير دوره بمسلسل "بابلو" المقرر عرضه في شهر رمضان.

"العربية.نت" تواصلت مع الفنانة سلوى عثمان ابنة الفنان المصري، التي أكدت أن والدها ذهب إلى المستشفى سريعا بعدما شعر بآلام وأعراض الجلطة.

وظل بالمستشفى 3 أيام كاملة، حيث جرى إذابة الجلطة والتعامل مع الأمر بشكل طبي ناجح، ولكنه يتواجد في الوقت الحالي بالمنزل من أجل الراحة التامة.

الفنان عثمان محمد علي ونجلته سلوى
الفنان عثمان محمد علي ونجلته سلوى

تأثير على حركة القدم

وأوضحت أن الجلطة كان لها تأثير على حركة القدم، وهو ما أخبرهم الأطباء أنه أمر يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي، ما جعلها تؤكد أن والدها سيبدأ تلك الجلسات يوم الخميس.

وأنه ملتزم بكافة التعليمات الخاصة بالأطباء من حصول على راحة تامة، والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، أملا في أن تعود القدم إلى الحركة بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بمسلسل "بابلو" الذي يقوم ببطولته حسن الرداد ويشارك عثمان محمد علي في بطولته، أكدت سلوى عثمان أنه من المرجح أن يعتذر والدها عن الدور لأسباب صحية.

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وذلك على الرغم من قيامه بتصوير عدد من المشاهد في المسلسل، ولكنها لا تتوقع أن يتمكن من استكمال تصوير المشاهد الخاصة به، وإن كانت تتمنى أن تعود قدمه إلى طبيعتها سريعا ويتمكن من العودة لتصوير المشاهد، وهو أمر صعب نظرا لضيق الوقت.

وفي ختام حديثها قالت سلوى عثمان مازحة "هو خد عين.. عشان طالع حلو في الدور"، متمنية لوالدها أن يتجاوز تلك الأزمة الصحية سريعا.

من جانبه، تمنى حسن الرداد بطل مسلسل "بابلو" اكتمال الشفاء للفنان عثمان محمد علي، ونقل له تحيات فريق عمل المسلسل بأكمله، وذلك من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

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