طليقة سيد رجب تدافع عنه: أذيته لي لا تعني مقاطعة موهبته

مازالت الأزمة مشتعلة بين الفنان المصري سيد رجب وطليقته الأميركية كريستينا نيلسون، بعد أن كشفت الأخيرة عما تعرضت له من أذى واستيلاء على الأموال من قبل زوجها.

وهو الأمر الذي رد عليه الفنان المصري سيد رجب بأنه ينتظر القضاء ليفصل بينه وبين طليقته، معتبرا أن الزج باسم مسلسله "أبو العروسة" في الأزمة جاء بقصد الإهانة.

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ولم تمض سوى ساعات حتى قررت كريستينا نيلسون أن ترد عبر حسابها على "فيسبوك"، الذي فجرت من خلاله الأزمة، حيث كتبت لتوجه الشكر لكل من دعمها، وطلبت منهم أن يتقبلوا أنها ذكرت كل ما تملك من حقائق وليست آراء أو إهانة لأي شخص.

واعتذرت عن عدم إجراء أية مقابلات تطلب منها، ولكنها عادت لتدون رأيا صادما حينما أكدت أن الموهبة لا تعني الطيبة، والدليل على ذلك موسيقى موزارت العظيمة، التي يستمع الجميع إليها على الرغم من كون صاحبها شخص سيئ.

كما أنها لا تتجاهل الفنانين الروس بسبب أوكرانيا، وبالتالي على الرغم من كون سيد رجب تسبب لها في أذى، فهذا لا يعني مقاطعة موهبته.

تلك الكلمات التي تأتي بعد أن عبر البعض عن غضبه من الفنان سيد رجب، واعتبروا أن ما يقدمه على الشاشة مغاير تماما لشخصيته الحقيقية.

وهو ما دفع طليقته الثانية لتوضيح هذه النقطة، ومطالبتها للفصل بين سيد رجب الفنان والانسان، وفي نهاية حديثها وجهت الشكر لداعميها، بعدما أشعروها بأنها تمتلك عائلة في مصر، وعادت للتأكيد على أنها لن تقبل بأية مقابلات.