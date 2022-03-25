ابنة سيد القمني: أتلقى رسائل تهديد بالسجن والقتل لمنعي من نشر كتب والدي

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الذي تبثه قناة العربية، الدكتورة إيزيس القمني، ابنة المفكر المصري الراحل سيد القمني، التي ذكّرت بأن مؤسسة الأزهر كانت طالبت بمحاكمة والدها ومنع توزيع كتبه.

ولفتت إلى أن والدها رصد مناهج تعليمية تدرس في الأزهر تمهد للإرهاب. وعن كتاب والدها "رب الزمان" قالت إن القضاء أجاز طباعته وتوزيعه بالتزامن مع فترة محاكمته.

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وطالبت إيزيس القمني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يحفظ حقوق والدها، لأنه صاحب فكرة مشروع "جبل التجلي"، وطالبت بوضع اسمه على إحدى قاعاته أو شوارعه.

تهديد بالسجن والقتل

وكشفت القمني بأنها تتلقى رسائل تهديد بالسجن والقتل في حال نشرت كتب والدها، لكنها أكدت أن التهديدات لن تثنيها عن قرارها بطبع هذه الكتب قريبا.

إيزيس القمني وجهت رسالة إلى الكتاب والمثقفين الذين صمتوا بدلا من الدفاع عن والدها بعد حملات الهجوم والتشفي عليه وقالت: "عيب".

تجدر الإشارة إلى أن سيد محمد القمني هو صاحب أفكار علمانية، معاد فكريا لجماعات "الإسلام السياسي"، في حين يعتبر نفسه من أتباع فكر المعتزلة، هو من المنادين بتغيير المناهج الدينية الإسلامية، وهو ما جعله عرضة للاتهامات بأنه يعكس أفكارا "ماركسية" معادية للإسلام. خلص في غالبية أبحاثه إلى أن العامل السياسي هو السبب في اتخاذ القرار الديني.