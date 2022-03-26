البطولة النسائية حاضرة بقوة في دراما رمضان

ملامح الخريطة الدرامية في رمضان اتضحت، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الدرامي في شهر رمضان المبارك، الذي يشهد تواجداً نسائياً مكثفاً في الأعمال المقرر عرضها.

البداية مع الفنانة المصرية يسرا التي تتواجد هذا العام من خلال الكوميديا، بمسلسلها الجديد "أحلام سعيدة"، الذي يحمل طابعاً نسائياً خالصاً، بتواجد غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف.

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وعلى غير المعتاد اختارت يسرا أن تقدم قصة كوميدية في المسلسل، حيث يدور العمل حول ثلاث سيدات هن "فريدة" و "شيرين" و"ليلى" في منتصف العمر، يعانين من الأرق ويجمعهن القدر معاً لخوض تجارب حياتية ملهمة، تساعدهن على تخطي مشاكلهن ومواصلة حياتهن على نحو أفضل.

المسلسل تتعاون فيه يسرا مع الكاتبة هالة خليل، ويتولى الإخراج عمرو عرفة، كما يتواجد إلى جوارها في البطولة هشام إسماعيل وعماد رشاد وسامي مغاوري.

فاتن أمل حربي

نيللي كريم تتواجد بدورها من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي" للكاتب إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد جمال العدل، ويشارك في البطولة شريف سلامة ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي.

العمل الذي تقدم من خلاله نيللي كريم قضية جادة، حيث تدور قصته حول "فاتن" التي تعتقد أنها بعد طلاقها من "طارق" الذي يقوم بدوره شريف سلامة، أن حياتها ستستقر، ولكنها تجد نفسها تخوض مواجهة قانونية قد تحرمها من حقوقها وأبنائها في حال تزوجت من رجل آخر.

رانيا وسكينة

وبالعودة إلى الكوميديا مرة أخرى، تتواجد مي عمر في الدراما بصحبة روبي، في عمل يحمل طابع البطولة المشتركة، ويتقاسم الثنائي بطولته، وهو مسلسل "رانيا وسكينة"، الذي يدور في إطار كوميدي.

حيث تقدم "رانيا" دور الفتاة الأرستقراطية التي يتهمها أهلها بالجنون، فتلتقي بسكينة وهي فتاة فقيرة مكافحة وهاربة من العدالة، ليقرر الثنائي أن يبحثا عن إثبات البراءة وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

يوتيرن

ريهام حجاج تتواجد من جديد في دراما رمضان بمسلسل "يوتيرن" الذي يشاركها بطولته علي قاسم وعبير صبري وتوفيق عبد الحميد العائد بعد غياب طويل، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور قصته حول "يارا الكردي" ضابطة ملاحة بحرية تضحي بعملها ومستقبلها المهني من أجل حبيبها وزوجها يوسف، ومع الوقت تبدأ غيرة يوسف بالسيطرة على حياتهما معا، لتبدأ الأمور بالتفاقم بعد أن يطلب منها قطع علاقتها كليا بابن خالتها الذي تعتبره بمثابة أخ وصديق طفولة.

بطلوع الروح

وفي واحد من الأعمال المنتظرة بشهر رمضان، يأتي مسلسل "بطلوع الروح" الذي تقوم ببطولته منة شلبي ويتواجد إلى جوارها إلهام شاهين وهالة صدقي، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

المسلسل الذي تدور أحداثه حول "روح" التي تتعرض للخديعة وتذهب إلى الرقة حيث مركز عمليات داعش في سوريا، وبعدها تعيش في معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب وعودة إلى الوطن.

كما يشهد الموسم تواجد ليلى علوي بمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم "دنيا تانية" الذي تعرضت خلاله للإصابة في يدها، ما تسبب في حصولها على 9 غرز.

وللمرة الأولى تخوض حنان مطاوع البطولة المطلقة في رمضان، من خلال مسلسلها الجديد "وجوه" الذي يشاركها بطولته هالة فاخر ومحمود عبد المغني وعابد عناني.