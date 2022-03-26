رغم الاستهداف الحوثي.. رمضان: حفلي بجدة بموعده فنحن شعوب لا تعرف الخوف

أعلن النجم محمد رمضان إحياء حفله المقرر له، اليوم السبت، بمدينة جدة بالسعودية في موعده دون تغيير، متحديًا الهجمات العدوانية على الأراضي السعودية من قبل ميليشيات الحوثيين.

ونشر رمضان صورة برفقة ابنه في طائرته الخاصة في طريقهما إلى السعودية، وعلق: "أنا وابني وفريق عملي دلوقتي في طريقنا لجدة وحفلتي فى ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي.. نحن شعوب لا تعرف الخوف وعلمنا أطفالنا ذلك.. اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها.. واحفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر".

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، قد أعلن عن تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة الجمعة لعمل عدائي من قبل الميليشيا الحوثية".