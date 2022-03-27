شاهد أيمن الذهبي يبكي في زفاف ابنته.. وأصالة تواسيه

على مدى الأيام الماضية، انتشرت صور وفيديوهات من حفل زفاف شام الذهبي، الابنة الكبرى للفنانة السورية أصالة وزوجها الأسبق المنتج أيمن الذهبي.

وفي فيديو لاقى رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر أيمن الذهبي باكياً في حفل زفاف ابنته، وإلى جانبه كل من زوج أصالة الحالي، الشاعر العراقي فائق حسن، والفنانة السورية، يواسيانه.

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وكانت شام قد عقدت قرانها، الأحد الماضي، على رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل عائلي بسيط، ثم احتفلت لاحقاً في أحد الفنادق في القاهرة بالزفاف، الذي حضره عدد من المشاهير والنجوم، على رأسهم إليسا وماجد المهندس، وغيرهما كثر.

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأماً هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في سبتمبر 2021، من فائق حسن.