بعد صفعة الثأر لزوجته.. ويل سميث يعتذر باكيا: الحب جنون

عقب الصفعة المباغتة التي نزلت على وجه مقدم حفل الأوسكار، كريس روك، كرد فعل من نجم هوليود ويل سميث بعد السخرية من مظهر زوجته جادا سميث، قدم ويل اعتذاره باكيا لحظة استلامه جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد".

ففي كلمة ألقاها عقب تسلمه الجائزة تساقطت الدموع على وجنتيه، واعتذر سميث. وقال بكلمات مؤثرة "أود أن أعتذر للأكاديمية، ولجميع زملائي.. فهذه لحظات جميلة وأنا لا أبكي متأثرا بفوزي لأن الأمر لا يتعلق بالفوز بجائزة بالنسبة لي بل أبعد من ذلك بكثر".

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"الحب يجعلك تفعل أشياء مجنونة"

كما أضاف "الفن يجسد الحياة.."، مضيفاً أبدو كالأب المجنون!" ، وفيما تعالت بعض الضحكات من الجمهور، قال سميث والدموع في عينيه: "الحب يجعلك تفعل أشياء مجنونة!".

وكان الممثل الأميركي الشهير، قد لكم زميله كريس روك على منصة توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم الاثنين، بعد أن أطلق نكتة ساخرة على زوجته "جادا" الجالسة إلى جانبه.

فقد شبّه روك شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997. فلوحظ أن ما قاله أثار انزعاج السيدة التي سبق أن تحدثت علناً عن مشكلة تساقط الشعر التي تعاني منها.

صفعة هزت الحفل

وما كان من ويل الذي ضحك في البداية للدعابة إلا أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك، فسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم على الشاشات.

وأظهرت لقطات مصورة من الحفل الضخم، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الممثل الشهير يمضي إلى حيث كان روك على منصة توزيع الجوائز ويسدد لكمة إلى وجهه طنت في مسامع الحاضرين.