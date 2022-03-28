فيديو ولا أغرب على الهواء..ممثل شهير يصفع مقدم الأوسكار

في مشهد ولا أغرب، لكم الممثل الأميركي الشهير، ويل سميث، زميله بالمهنة ومواطنه Chris Rock على منصة توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم الاثنين، بعد أن أطلق نكتة ساخرة على زوجته "جادا" الجالسة إلى جانبه.

فقد شبّه روك شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997. فلوحظ أن ما قاله أثار انزعاج السيدة التي سبق أن تحدثت علناً عن مشكلة تساقط الشعر التي تعاني منها.

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وما كان من ويل الذي ضحك في البداية للدعابة إلا أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك، فسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم على الشاشات.

وأظهرت لقطات مصورة من الحفل الضخم، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الممثل الشهير يمضي إلى حيث كان روك على منصة توزيع الجوائز ويسدد لكمة إلى وجهه طنت في مسامع الحاضرين.

اعتذار ودموع

إلا أن سميث الذي فاز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد" عاد واعتذر، في خطاب ألقاه عقب تلقيه الجائزة. ففيما تساقطت الدموع على وجنتيه، اعتذر سميث. وقال بكلمات مؤثرة "أود أن أعتذر للأكاديمية، ولجميع زملائي.. فهذه لحظات جميلة وأنا لا أبكي متأثرا بفوزي لأن الأمر لا يتعلق بالفوز بجائزة بالنسبة لي بل أبعد من ذلك بكثر".

كما أردف "الفن يجسد الحياة.."، مضيفا أبدو كالأب المجنون!" ، وفيما تعالت بعض الضحكات من الجمهور، قال سميث والدموع في عينيه: "الحب يجعلك تفعل أشياء مجنونة!".

يذكر أن فيلم Drive My Car الياباني حصد خلال الحفل جائزة أفضل عمل ناطق بلغة أجنبية بعد تفوقه في عدد من قوائم الجوائز خلال الموسم الحالي، فيما نال فيلم Encanto جائزة الأوسكار لأفضل عمل رسوم متحركة، وهي أحد التكريمات المتوقعة هذا العام، بعد تفوقه في موسم الجوائز.

وقدمت أغنية فيلم Encanto في عرض حي أثناء حفل توزيع الجوائز. كما قدمت المطربة بيونسيه أداء قويا لأغنيتها Be Alive التي تم ترشيحها لأفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز، الذي كان له دور كبير في مسيرتهما الرياضية.

إلى ذلك، نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.