وفاة الفنان المصري عهدي صادق عن 72 عاما

توفي، اليوم الاثنين، الفنان المصري عهدي صادق عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

وكان الفنان صبري عبد المنعم أبرز أصدقاء الفنان عهدي صادق، قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة في حالة غير جيدة.. ادعوا له بالشفاء".

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الفنان الراحل من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، وتميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا.

دراما الثمانينيات

لم يكن من أصحاب البطولات المطلقة، لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى ظلت في ذاكرة المشاهدين، إذ أدخل البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك في "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلواني" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره في مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر في عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، وهبة رجل الغراب، ونصيبي وقسمتك، والجماعة 2.