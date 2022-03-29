ويل سميث يعتذر عن الصفعة الشهيرة: سلوك لا يغتفر
أكاديمية جوائز الأوسكار تندد بصفع الممثل العالمي لمقدم الحفل.. وتعلن بدء مراجعة رسمية
اعتذر الممثل الأميركي الشهير ويل سميث لزميله كريس روك، الإثنين على صفعه خلال حفل جوائز الأوسكار ليل الأحد.
ووصف سميث التصرف الذي أقدم عليه بأنه "غير مقبول ولا يغتفر".
جاء ذلك، فيما نددت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار اليوم الاثنين بصفع الممثل ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك الليلة الماضية، وقالت إنها بدأت مراجعة رسمية للواقعة.
وخطى سميث خطوات مسرعة على خشبة المسرح وصفع روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر زوجة سميث. وبعد أقل من ساعة، فاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) أو "الملك ريتشارد".
وقالت الأكاديمية في بيان اليوم الاثنين إنها "تستنكر أفعال السيد سميث في حفل الليلة الماضية".
كما أضافت "بدأنا مراجعة رسمية للواقعة وسنبحث مزيدا من الإجراءات والعواقب وفقا للوائح الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".
يذكر أن لقطات مصورة من الحفل الضخم، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، فيما أثارت اللكمة ردود فعل عالمية بين مؤيد ومعارض للموقف.
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