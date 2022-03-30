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النجم بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدان القدرة على الكلام

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Actor Bruce Willis attends the European premiere of Glass in London, Britain January 9, 2019. REUTERS/Henry Nicholls
الممثل بروس ويليس خلال خفل في بريطانيا في 2019

النجم بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدان القدرة على الكلام

عائلة بطل سلسلة أفلام "داي هارد" أكدت أن مرض الحبسة أثر على القدرات الإدراكية للممثل البالغ من العمر 67 عاماً

العربية.نت

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أعلنت عائلة النجم السينمائي بروس ويليس اليوم الأربعاء أن بطل أفلام الحركة البالغ من العمر 67 عاماً سيعتزل التمثيل بسبب "مشاكل صحية" أبرزها فقدانه القدرة على الكلام.

برويس ويليس في حفل في هوليوود في 2013
برويس ويليس في حفل في هوليوود في 2013

وأفادت العائلة في منشور عبر إنستغرام بأن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بمرض الحبسة (أي فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته الإدراكية".

وأضافت عائلة بطل سلسلة أفلام "داي هارد": "لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير".

برويس ويليس مع زوجته ايما في حفل في نيويورك في 2016
برويس ويليس مع زوجته ايما في حفل في نيويورك في 2016

وحمل المنشور توقيع زوجة ويليس الحالية إيما هيمنغ ويليس وزوجته السابقة الممثلة ديمي مور، وأبنائه رومر وسكاوت وتالولا ومابيل وإيفلين.

وتابعت العائلة في المنشور "إنها مرحلة صعبة حقاً لعائلتنا ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم".

وأكدت أنها تواجه هذا الوضع "كوحدة عائلية قوية". وكتبت: "شئنا إشراك المعجبين به لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة اليكم، وكذلك ما تعنونه بالنسبة إليه".

برويس ويليس خلال تصوير فيلم في المجر في 2012
برويس ويليس خلال تصوير فيلم في المجر في 2012

ووفقًا لمستشفى مايو كلينك، "عادةً ما تحدث الحبسة بشكل مفاجئ بعد التعرض لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس"، وقد "تسلب قدرتك على التواصل، وتؤثر في قدرتك على التحدث والكتابة وفهم اللغة الشفوية والكتابية".

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وعُرف بروس ويليس أولاً في ثمانينات القرن العشرين من خلال مسلسل "مونلايتينغ" التلفزيوني إلى جانب سيبيل شيبرد، لكنّه دخل عالم الشهرة عام 1998 بفضل تجسيده شخصية البطل الذي لا يقهر جون ماكلين في فيلم الحركة "داي هارد" الذي جعله نجماً عالمياً.

ثم أُتبِع الفيلم بجزأين آخرين في التسعينات، كرّسا شهرة بروس ويليس الذي أصبح بفضل هذه السلسلة من الأفلام أحد أبرز النجوم في هذا النوع السينمائي.

وبعد مجموعة نجاحات حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ نجم الممثل بالأفول ولم يعد اسمه يجذب الجمهور بالقدر نفسه أو يحقق للأفلام التي يشارك فيها النجاح التجاري إياه.

برويس ويليس مع زوجته السابقة ديمي مور في في حفل في لوس أنجلوس في 1997
برويس ويليس مع زوجته السابقة ديمي مور في في حفل في لوس أنجلوس في 1997
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