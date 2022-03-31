جديد مفاجئ في حياة أليك بالدوين.. زوجته تكشف بفيديو

عاد اسم الممثل الأميركي أليك بالدوين إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أثار ضجة في أكتوبر الفائت إثر إطلاقه النار أثناء تصوير فيلم "راست" من مسدس كان من المفترض أن يتم حشوه بطلقات فارغة، ما أدى إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

إلا أن هذه المرة عن طريق تسليط الضوء على حياته الشخصية.

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"بلدوينيتو آخر"

فقد أعلنت زوجته هيلاريا، في فيديو على إنستغرام مع أطفالها الستة وزوجها الثلاثاء، أنهما يتوقعان طفلهما السابع، فيما أعاد زوجها نشر الفيديو.

وكتبت معلقة: "بعد العديد من التقلبات خلال السنوات القليلة الماضية، لدينا مفاجأة كبيرة: بلدوينيتو آخر قادم هذا الخريف".

كما أردفت قائلة: "كنا على يقين من أن عائلتنا كاملة، ونحن سعداء للغاية بهذه المفاجأة، أشارككم في اللحظة التي أخبرنا فيها الأطفال - كما ترون، فهم متحمسون للغاية"، مضيفة: "يعتبر مولودنا الجديد نقطة مضيئة للغاية في حياتنا. نعمة وهبة خلال هذه الأوقات المضطربة".

وأليك بالدوين لديه ابنة أيضاً من زوجته الأولى كيم باسنجر، تدعى أيرلندا بالدوين وتبلغ من العمر 25 عاماً.

مقاضاته والمنتجين

يذكر أن المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، كانت قتلت برصاص عرضي أثناء تصوير فيلم "راست" الأميركي يوم 21 أكتوبر الفائت.

ففي حين كان من المفترض أن يتم تحميل المسدس بطلقات فارغة، غير أنه كان يحتوي على طلقات حية.

وتقاضي عائلة هاتشينز الممثل الأميركي ومنتجي الفيلم، معتبرة أن تجاهلهم "القاسي" في مواجهة شكاوى السلامة على الموقع أدى مباشرة إلى وفاتها.