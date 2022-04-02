صفعة ويل سميث لم تنطفئ.. أكاديمية الفنون تقبل استقالته

يبدو أن صفعة النجم الهوليوودي ويل سميث المدوية خلال حفل الأوسكار، والتي أثارت ضجة وجدلاً واسعين خلال الأيام الماضية، لم تنطفئ.

فبعد استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليوود، ردت الأخيرة على الأمر.

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الاستمرار في الإجراءات التأديبية

وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبين في بيان الجمعة إن الأكاديمية قبلت استقالة سميث غير أنها ستستمر في الإجراءات التأديبية، التي قد تؤدي إلى عقوبات إضافية، وفق مجلة People الأميركية المتخصصة بأخبار المشاهير.

كما أوضح روبين: "سنواصل المضي قدماً في إجراءاتنا التأديبية ضد السيد سميث لانتهاكه معايير السلوك بالأكاديمية، قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم المقرر عقده في 18 أبريل.

"غير مبرر"

يشار إلى أن الممثل ويل سميث كان استقال من الأكاديمية الجمعة قائلاً إن صفعه لمقدم الحفل كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام كان "صادماً ومؤلماً وغير مبرر".

وأوضح في بيانه أنه خان ثقة الأكاديمية وحرم المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال والاحتفال بعملهم الاستثنائي، مشدداً على أنه حزين.

كما أضاف: "لذلك فإنني أستقيل من عضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وسأقبل أي عواقب أخرى يراها المجلس مناسبة".

كذلك بيّن أن التغيير يتطلب وقتاً وأنه ملتزم بالقيام بالعمل لضمان عدم السماح بتغلب العنف على العقل مرة أخرى.

دعابة بشأن زوجته

يذكر أن سميث كان صعد إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد وصفع روك بعد أن سخر من شكل زوجته.

وبعد أقل من ساعة ألقى سميث كلمة بكى خلالها على خشبة المسرح لدى تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد".

وفيما أشار روك في دعابته بشأن زوجة سميث، جيدا بينكت سميث، إلى فيلم "جي آي جين" الذي عرض عام 1997 وحلقت فيه الممثلة ديمي مور شعرها، غير أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان روك على علم بأن جيدا بينكت سميث مصابة بحالة مرضية تسبب تساقط الشعر.