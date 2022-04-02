على خطى بروس ويليس.. جيم كاري: سأعتزل فاض بي الكيل!

بعد أن صدم الممثل الأميركي بروس ويليس الذي جسّد لسنوات دور البطل المقدام في أفلام الحركة وأبرزها سلسلة "داي هارد"، محبيه بإعلان عائلته اعتزاله، وإنهاء مسيرته الفنية بسبب "مشاكل صحية" أبرزها فقدانه القدرة على الكلام، ها هو ممثل آخر شهير يفجر مفاجأة.
فقد أعلن الممثل الكوميدي الكندي الأميركي جيم كاري (60 عاماً) أنه يفكر في التقاعد من مسيرته المهنية التي استمرت لعقود.
"أنا جاد إلى حد ما"
وقال في تصريحات لبرنامج "Access": "سأتقاعد على الأرجح.. نعم أنا جاد إلى حد ما، لكن هذا يعتمد على الظروف".
كما أكد أنه يحب حياته الهادئة، ويشعر بأنه فعل خلال مسيرته الطويلة ما يكفي، قائلاً: "لقد اكتفيت"، بحسب ما نقل أمس الجمعة موقع Page Six الذي يعنى بأخبار المشاهير
قد يكون آخر أفلامه
يشار إلى أن أحدث فيلم للممثل "Sonic the Hedgehog 2" سيطرح في دور العرض السينمائية يوم 8 إبريل الحالي. وإذا كان كاري جاداً بالفعل، فقد يكون آخر أفلامه.
وانطلقت نجومية جيم كاري في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعدما لعب بطولة فيلم "The Mask".
كذلك تحفل مسيرته بالعديد من الأفلام الكوميدية الناجحة، منها "Dumb & Dumber" و"Ace Ventura"، و"Lair Liar" و"The Truman Show".
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