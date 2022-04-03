أول ظهور فني لمنى زكي في رمضان.. بعد أزمة "أصحاب ولا أعز"

حالة من الغياب الفني قطعتها الفنانة المصرية منى زكي، بظهورها في شهر رمضان الجاري بصحبة نيللي كريم ودينا الشربيني في حملة إعلانية قدمنها لإحدى شركات الاتصالات المصرية.

الظهور الفني الأول الذي يأتي بعد أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي قدمته منى زكي قبل نحو شهرين بصحبة إياد نصار وجورج خباز ونادين لبكي، وتسبب في أزمة كبرى وجدل واسع.

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وقتها لم ترد منى زكي أو تتحدث عما طالها بسبب الفيلم، وقررت الاختفاء هي وزوجها أحمد حلمي أمام عاصفة الهجوم التي طالتهما من الجمهور وبعض الزملاء.

وباتت المناسبات التي تظهر فيها منذ ذلك الوقت تعد على أصابع اليد الواحدة، حيث أطلت عبر خاصية القصص المصورة على "انستغرام"، بصحبة زوجها أحمد حلمي في صورة، اختارت لها تاريخ الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي باعتباره تاريخا مميزا.

وظهرت كذلك قبل أيام في حفل شام الذهبي ابنة زميلتها أصالة، ولكنها كانت وحدها في ذلك اليوم، بسبب انشغال حلمي بمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب المصري بنظيره السنغالي.

إلا أنها في شهر رمضان الجاري قررت أن تظهر بعمل فني تجاري، من خلال حملة إعلانية قدمتها بصحبة نيللي كريم ودينا الشربيني، وقدمن من خلالها شخصية السندريلا سعاد حسني.

حيث اعتمدت الأغنية التي قدمنها على تغيير الكلمات الخاصة بأغنية "الدنيا ربيع والجو بديع"، لتصبح ملائمة لشهر رمضان وحلوله في فصل الربيع.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها منى زكي شخصية سعاد حسني، حيث لعبتها من قبل في مسلسل حمل اسم "السندريلا" عرض قبل سنوات.

وتعود منى زكي من خلال الإعلان لممارسة حياتها الفنية بشكل طبيعي، على أن تواصل تقديم بعض الأعمال المتعاقدة عليها في الفترة المقبلة بعد أن تجاوزت أزمة الفيلم اللبناني.