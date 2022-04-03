الاختيار 3.. كيف ظهر السيسي وقيادات الإخوان في الدراما؟

ضجة كبيرة أحدثتها الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

العمل الذي جاءت بدايته تمهيدا لما وصف بكونه كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، التي انتهت باتخاذ قرار حاسم بعزل الرئيس الراحل محمد مرسي من منصبه.

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الحلقة الأولى من العمل شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل ظهور عدد من الشخصيات البارزة في تاريخ مصر، وتجسيد عدد من الفنانين لأدوارهم، حيث تولى ياسر جلال تقديم شخصية اللواء عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية الذي صار وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، ثم صار رئيسا للجمهورية.

ما تحدث عنه الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كان قدرة ياسر جلال على تقديم نبرة صوت مشابهة لصوت الرئيس السيسي، كما ظهرت ملامحه قريبة منه.

وجاءت بداية الحلقة بالأحداث التي شهدتها مصر، وانتهت إلى ظهور حركة تمرد، وبعدها اجتماع القيادات الدينية والسياسية والشعبية معا، ليظهر وزير الدفاع مؤكدا لهم أنهم على وشك اتخاذ قرار هام في تاريخ مصر.

المشير طنطاوي

ويستعرض العمل بعدها كواليس ما جرى ومهد لما حدث في هذه الحقبة الزمنية، ليظهر الفنان أحمد بدير وهو يقدم شخصية المشير طنطاوي.

فيما جسد الفنان صبري فواز شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي، واستطاع خالد الصاوي أن يتلقى إشادات كبرى بسبب تقديمه لشخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، فظهر قريبا للغاية منه في ملامحه وكذلك طريقة حديثه.

الفنان المصري عبدالعزيز مخيون قدم شخصية مرشد الإخوان محمد بديع، فيما يلعب الثلاثي أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا دور البطولة من خلال تقديمهم لشخصيات ضباط في العمل.

وشهدت الحلقة الأولى من العمل تولى اللواء عبدالفتاح السيسي منصب وزير الدفاع خلفا للمشير طنطاوي عقب حادث رفح الإرهابي.