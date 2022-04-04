وصفتها بـ"انفصال".. دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب

هي واحدة من القصص التي حيّرت الجميع طيلة السنوات الماضية.. البعض تحدث عن ارتباط، والبعض الآخر تحدث عن زواج دون الوقوف على حقيقة الأمر، إلا أن المؤكد هو أن ما كان يجمع عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني قد انتهى باعتراف الأخيرة.

وفي لقاء أجرته ببرنامج "أدينا بندردش"، مع الإعلامية المصرية شيرين عرفة، تحدثت دينا الشربيني بشكل مقتضب للغاية عن علاقتها بعمرو دياب الملقب بـ"الهضبة"، لكنها لم تذكر كلمة واحدة تثبت بشكل قاطع إن كان الأمر زواجا أو ارتباطا عاطفيا.

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وتطرقت إلى هجوم البعض عليها وانتقادها، مشيرة إلى أن ما كان يهمها في الأمر هو عائلتها التي كانت تشعر بالضيق من كثرة الانتقادات في بعض الأحيان.

وكشفت عن كونها في إحدى دورات مهرجان الجونة السينمائي شعرت بتعب شديد ودخلت إلى المستشفى في ظل ما كانت تتعرض له من انتقادات، والبعض سخر من صورة لها على السجادة الحمراء.

وأوضحت بطلة مسلسل "المشوار"، الذي يشارك في السباق الرمضاني أمام النجم محمد رمضان، أنها لم تعد تهتم بالسوشيال ميديا وابتعدت عنها باستثناء تطبيق "تيك توك"، حيث لم تعد ترغب في معرفة ما يقوله عنها الناس، وإنما تهتم فقط لأمر من تقابلهم في الشوارع.

ورفضت دينا الشربيني أن تكشف أية تفاصيل متعلقة بعلاقتها مع عمرو دياب، مؤكدة أنها كانت تتحدث حينما كانا معا، إلا أنهما بعد الانفصال لم يعد من المقبول أن تخرج وتتحدث عن تفاصيل الأمر أو الشخص الآخر.

واختارت دينا الشربيني لفظ "الانفصال" للتعبير عن انتهاء الأمر بينهما، مؤكدة أنها تتذكر الأيام الحلوة التي قضتها، ولكنها تذكرت أيضا الشائعات التي طالتها.

"خلوني حامل 4 مرات.. طب ازاى؟!"، وهي الشائعة التي ذكرتها دينا الشربيني حول علاقتها المنتهية بعمرو دياب، قبل أن تنهي الأمر وتؤكد أنها لا تستطيع أن تعيش دون حب، وأملها في الحب دائما لا يقل، ليسدل الستار ربما مؤقتا على قصة عمرو دياب ودينا الشربيني، حتى يقرر أحدهما الإفصاح عن تفاصيل وكواليس أكثر حول الأمر.