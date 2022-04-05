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طليقة معتصم النهار تتحدث عن الغدر.. فهل هو سبب الطلاق؟

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معتصم النهار وزوجته
معتصم النهار مع زوجته

طليقة معتصم النهار تتحدث عن الغدر.. فهل هو سبب الطلاق؟

الطلاق وقع قبل أسابيع وثبّت بالمحاكم السورية

دبي - العربية.نت

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لا تزال تداعيات أزمة طلاق الممثل السوري، معتصم النهار، من زوجته لين برنجكجي، والذي وقع قبل أسابيع، مستمرة.

فرغم إعلان الانفصال النهائي فإن الطرفين التزما الصمت بخصوص الأسباب، باستثناء بعض التطورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد إلغاء متابعة بعضهما البعض عبر إنستغرام، خرجت لين عن صمتها ونشرت عبر خاصية ستوري في إنستغرام، منشورا اعتبره البعض رسالة واضحة لطليقها.

وباقتباس اعتبرت به أن "الحب يذهب بعد الأذى"، أثارت جدلاً واسعا بين الجمهور، الذي اعتبر كلامها دليلا على ما حدث مع طليقها.

وكتبت: "الحمدلله الذي يُذهب الحبّ إذا حلَّ الأذى، ويسهِّل الهجر إذا ظهر الغدر، ويجعل لعباده من بعضهم عوضاً عن بعض".

هذا أكبر العوائد!

كما عبّرت في منشور آخر نشرته عبر حسابها الرسمي، أن اختيار ذاتها هو الربح الأكبر بالنسبة لها، قائلة: "سيكون اختيارك لنفسك أحد أكبر عوائدك".

لين برنجكجي
لين برنجكجي

يذكر أن إخفاء أسباب الطلاق دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتخمين بأن برنجكجي قد تعرضت للغدر من قبل طليقها معتصم النهار وهو ما أنهى علاقتهما، وأن الاقتباس أكبر برهان على ذلك.

وكانت معلومات كثيرة قد انتشرت في الآونة الأخيرة عن أسباب الطلاق أفادت بأن الخلافات ليست جديدة بل هي نتاج تراكم لسنوات.

في حين لم يتطرّق الفنان السّوري معتصم النهار إلى الموضوع منذ إعلان الطلاق الذي وقع قبل أسابيع وتم تثبيته في محاكم سوريا.

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