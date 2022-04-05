مستقبل ويل سميث على المحك؟!.. شركات عالمية تعاقبه

لا تزال تداعيات الصفعة التي وجهها الفنان ويل سميث لزميله ريس روك في حفل الأوسكار الأخير مستمرة.

فبعد الجدل الكبير واعتذار سميث لم تهدأ الأمور، حيث أعلنت شركتا أبل ونتفيكلس على إلغاء مشروعات كانت مقررة سلفا حول حياة الفنان الصافع، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست الأميركية.

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وصفوه بـ"المضطرب"!

وأضافت المعلومات أن نتفيلكس ومن قبل شركة سوني علقتا مشاريعهما مع النجم الذي وصفته الصحية بـ"المضطرب".

ووفق المعلومات فإن نتفيلكس تتجه لاستبدال مشروعاتها حول حياة ويل سميث بأفكار أخرى عن ممثلين من السود، معتبرة العمل مع ويل سميث أصبح مجازفة كبيرة.

وتابع المصدر أن الشركة تخطط للعمل مع ممثلين أكثر ودا، مثل مايك إيبس وميشيل جوردان.

اعتذار دون جدوى

يذكر أن الممثل والمغني الأميركي ويل سميث كان اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي.

وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، إن "سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر".

ورغم ذلك لم تهدأ عاصفة الانتقادات التي طالت سميث وسط مخاوف من تطورات جديدة.