أحمد بدير: هذا ما ساعدني على تجسيد دور المشير طنطاوي

كشف الفنان المصري أحمد بدير كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3 وتجسيده لدور المشير محمد حسين طنطاوي، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنه سعيد بأداء دور رجل أنقذ مصر من مصير مؤلم وقاس كان ينتظرها جراء حكم الجماعات الدينية.

"تمنيت الدور منذ عامين"

كما كشف عن أنه تمني تجسيد دوره في مسلسل تلفزيوني أو عمل سينمائي وأعلن عن رغبته هذه صراحة في مقابلة تلفزيونية قبل عامين، مضيفا أن المشير طنطاوي كان له دور كبير في انتشال البلاد من نفق مجهول وشخصيته ثرية وعميقة بالتفاصيل والمشاعر الملهمة لأي فنان.

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وأضاف أنه عند إبلاغه باختياره لأداء دور طنطاوي تفرغ لمعرفة كل تفاصيل شخصيته حتى يتمكن من تقمصها وإتقانها في هذا العمل التاريخي الذي يروي لحظات مهمة وحرجة من تاريخ مصر، مؤكدا أن ما ساعده على تقمص الشخصية أنه عايش تلك الفترة لحظة بلحظة ويتذكر كل تفاصيلها جيدا وكانت من أصعب الفترات التي مرت على تاريخ البلاد.

شائعة وفاته

أما عن شائعة وفاته التي انتشرت كالنار في الهشيم قبل ساعات، قال الفنان المصري إن من يروجون لمثل هذه الشائعات معروفون ويهدفون لاغتياله معنويا بعد دوره في المسلسل خاصة أن أعماله تستفزهم، مشيرا إلى أن مثل تلك الشائعات لا تهزه ولا تجعله يتوقف عن ممارسة دوره كفنان.

وكانت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، خلال الساعات الماضية، منشورات تزعم وفاة الفنان أحمد بدير.

فيما تتزامن هذه الشائعة مع عرض الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي يؤدي فيه الفنان المصري دور رئيس المجلس العسكري محمد حسين طنطاوي، الذي توفّي العام الماضي عن عمر ناهز 85 عاما.

يذكر أن مسلسل الاختيار 3 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي.