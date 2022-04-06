.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بكلمات تأسر القلب.. الفنانة سلاف فواخرجي تعلن انفصالها

  • الخط
سلاف فواخرجي وطليقها وائل رمضان
سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن وائل رمضان

بكلمات تأسر القلب.. الفنانة سلاف فواخرجي تعلن انفصالها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بكلمات مؤثرة وراقية في آن واحد، أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مساء الثلاثاء، انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان.

ونشرت فواخرجي عبر حسابها في إنستغرام منشورا طويلا مؤثرا وصفت فيها حالة الانفصال، قائلة "وقلبي كما يُقال ينخلع.. ليس بيدك وليس بيدي ولكنه القدر..".

انفصال رغم الحب

فيما اعترفت بحبها رغم الانفصال قائلة "لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني قد حاولت.. وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب.. وكنتُ طفلة تحبو.. أمام جبل مهما حاولت".

كما طلبت السماح من زوجها على أخطائها وتقصيرها "سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء".

"سامحني"

كما أضافت "سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء".

وأضافت ضمن رسالتها المطولة "وائل صديقي.. أبو الحمزة وعلي.. شكرا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين".

وختمت الفنانة السورية إعلانها بوسم "انفصال".

يذكر أن سلاف ورمضان مرتبطان من عدة سنوات، ولديهم ولدان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مجزرة بوتشا.. الصراع سياسي والضحايا مدنيون مجزرة بوتشا.. الصراع سياسي والضحايا مدنيون
اكتشف المزيد