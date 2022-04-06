بكلمات تأسر القلب.. الفنانة سلاف فواخرجي تعلن انفصالها

بكلمات مؤثرة وراقية في آن واحد، أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مساء الثلاثاء، انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان.

ونشرت فواخرجي عبر حسابها في إنستغرام منشورا طويلا مؤثرا وصفت فيها حالة الانفصال، قائلة "وقلبي كما يُقال ينخلع.. ليس بيدك وليس بيدي ولكنه القدر..".

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انفصال رغم الحب

فيما اعترفت بحبها رغم الانفصال قائلة "لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني قد حاولت.. وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب.. وكنتُ طفلة تحبو.. أمام جبل مهما حاولت".

كما طلبت السماح من زوجها على أخطائها وتقصيرها "سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء".

"سامحني"

كما أضافت "سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء".

وأضافت ضمن رسالتها المطولة "وائل صديقي.. أبو الحمزة وعلي.. شكرا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين".

وختمت الفنانة السورية إعلانها بوسم "انفصال".

يذكر أن سلاف ورمضان مرتبطان من عدة سنوات، ولديهم ولدان.