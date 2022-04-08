متابع يسب نيللي كريم.. والأخيرة ترد عليه

كلمات صادمة وقاسية تعرضت لها الفنانة المصرية نيللي كريم من أحد متابعيها بسبب مسلسلها الرمضاني الجديد "فاتن أمل حربي"، الذي يناقش ما تتعرض له الأم من أزمات بعد الانفصال عن زوجها، ومعاناتها مع المؤسسات المختلفة للحصول على حق الأبناء.

العمل الذي أحدث ضجة في مصر بسبب متابعته من قبل عدد كبير من المنظمات الحقوقية والمجالس المختصة بالأمومة والطفولة، ودعوته لإحداث تغييرات في القانون بما يكفل للمرأة حقوقها.

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كما أنه المسلسل الأول الذي يحمل توقيع الكاتب إبراهيم عيسى في عملية التأليف، بعد أن قدم من قبل عددا من الأفلام، ليتجه بعدها نحو الدراما.

وفي ظل الاهتمام الكبير من نيللي كريم بالمسلسل، ومشاركاتها الكثيرة عبر السوشيال ميديا سواء بمقتطفات من المسلسل أو بنشر بعض القصص والروايات التي تردها بشكل شخصي وتتقاطع مع أحداث العمل.

إلا أنها تعرضت لموقف صادم، حينما وجه لها متابع تعليق صادم وكتب قائلا "منك لله يا شيخة.. ربنا ياخدك انتي ورضوى الشربيني في يوم واحد".

وذلك في إشارة إلى الإعلامية المصرية رضوى الشربيني التي تهتم بقضايا المرأة في برنامجها، وعادة ما تثير الجدل بسبب انحيازها تجاه المرأة على حساب الرجل.

إلا أن الغريب هو اهتمام نيللي كريم بالتعليق والرد عليه أيضا، بعد أن قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت عليه قائلة "أشكرك جدا.. رمضان كريم"، وهو ما تسبب في تفاعل وصل إلى ما يقرب من 3 آلاف تعليق معظمها كانت في صف نيللي كريم، تتحدث عن كون القضية الخاصة بالمسلسل هي السبب في ردود الفعل العنيفة من قبل البعض، بسبب عدم تقبل بعض الرجال لما ينادي به العمل.