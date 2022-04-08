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مغنٍ أوكراني حريج بسبب الحرب يشارك بأغنية مع بينك فلويد

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The frontman of the popular Ukrainian rock group Boombox Andriy Khlyvnyuk, a territorial defense member, stands near his car after buying food products for civilians hiding in a shelter in Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2, 2022. Russian forces have escalated their attacks on crowded cities in what Ukraine's leader called a blatant campaign of terror. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
أندريه خليفنيوك خلال مشاركته مع الجيش الأوكراني في الدفاع عن بلاده
روسيا و أوكرانيا

مغنٍ أوكراني حريج بسبب الحرب يشارك بأغنية مع بينك فلويد

سُجلت الأغنية "هاي هاي.. رايز أب" الأسبوع الماضي ويبرز فيها غناء المغني أندريه خليفنيوك من فرقة بومبوكس الأوكرانية

العربية.نت

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تطرح فرقة الروك البريطانية بينك فلويد أغنية جديدة، اليوم الجمعة، لجمع أموال من أجل الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا. ويظهر في هذه الأغنية مغنٍ أوكراني تخلى عن جولة عالمية من أجل القتال دفاعاً عن بلاده وأُصيب.

وسُجلت الأغنية المنفردة "هاي هاي.. رايز أب"، التي تعد أول أغنية أصلية جديدة لفرقة بينك فلويد منذ قرابة 30 عاماً، الأسبوع الماضي. ويبرز فيها غناء المغني أندريه خليفنيوك من فرقة بومبوكس الأوكرانية.

أندريه خليفنيوك
أندريه خليفنيوك

وقال ديفيد غيلمور، عازف الغيتار في فرقة بينك فلويد، إنه علم أن خليفنيوك، الذي أدى عروضاً معه فيما مضى، تخلى عن جولة أميركية مع بومبوكس وعاد إلى أوكرانيا للانضمام إلى الجيش الأوكراني.

وأضاف غيلمور على الموقع الإلكتروني لفرقة بينك فلويد: "ثم شاهدت مقطع الفيديو المذهل هذا على إنستغرام، حيث يقف في ساحة في كييف مع هذه الكنيسة الجميلة ذات القبة الذهبية ويغني وسط صمت مدينة لا توجد بها حركة مرور أو ضوضاء في الخلفية بسبب الحرب".

وأوضح أنه تحدث مع خليفنيوك أثناء وجوده في مستشفى في كييف حيث يتعافى من إصابته بشظايا قذيفة مورتر.

ديفيد غيلمور
ديفيد غيلمور
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وقال: "عزفت له جزءا من الأغنية عبر الهاتف وأعطاني مباركته. كلانا يأمل بأن نقدم شيئاً ما معاً بشكل مباشر مستقبلاً".

وهذه الأغنية من تلحين وعزف بينك فلويد وقد قدمتها لجمع الأموال لدعم أعمال الإغاثة في أوكرانيا.

وتظهر في الصورة التعبيرية للأغنية زهرة عباد الشمس، أحد رموز أوكرانيا، وهي مستوحاة من مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية عن امرأة أوكرانية تشتم جنديين روسيين مسلحين وتقول لهما "خذاً هذه البذور وضعاها في جيوبكما. هكذا ستنمو أزهار عباد الشمس عندما تدفنون جميعاً هنا".

الملصق المخصص للأغنية
الملصق المخصص للأغنية
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