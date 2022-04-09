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الاختلافات بين الإصلاح والتجديد الديني.. شاهد الفرق بينهما في برنامج "الندوة"

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خاص

الاختلافات بين الإصلاح والتجديد الديني.. شاهد الفرق بينهما في برنامج "الندوة"

يسلط الدكتور رضوان السيد ضيف البرنامج الضوء على تاريخ الإصلاح الديني في الإسلام وأهم رجالاته وقضاياه والفرق بين الإصلاح الديني والتجديد الديني

دبي - قناة العربية

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يعرض برنامج "الندوة" الذي تبثه قناة العربية طيلة شهر رمضان والذي يقدمه الإعلامي السعودي مشاري الذايدي لموضوع الإصلاح الديني لدى المسلمين ولماذا يعتبر قضية وجودية.

ويسلط البرنامج الضوء على تاريخ الإصلاح الديني في الإسلام، وأهم رجالاته وقضاياه والفرق بين الإصلاح الديني والتجديد الديني.

الندوة | الاختلافات بين الإصلاح والتجديد الديني الندوة الندوة | الاختلافات بين الإصلاح والتجديد الديني
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هذا الأسبوع يتحدث الدكتور رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية عن أوجه الشبه بين السلفية والبروتستانتية من حيث العودة إلى الأصول.

ويرى أن السلفية كان يمكن أن تساعد على بناء الدولة لولا تدخل "الإخوان المسلمين" فيها. ويرى السيد أن الإصلاح الديني يعود إلى التأصيل أما التجديد الديني فمنفتح على مشاكل العصر وأن التجديد الديني مفقود، والعالم الإسلامي بأمس الحاجة إليه.

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